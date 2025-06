Temporada letal

El Unicaja al completo posa con los cuatro títulos conseguidos esta temporada. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Se acabó una temporada de ensueño para Unicaja, posiblemente la mejor de la era Ibon Navarro. La mejor porque ese equipo que se construyó ha seguido creciendo hasta el punto de conseguir lo más difícil en el baloncesto, que no es otra cosa que ganar. Ganar cuatro de las cinco competiciones disputadas no es moco de pavo. Es más, es algo que no podemos pensar que va a suceder todos los años. Pero, independientemente de los títulos cosechados, el mayor logro de Navarro es hacer un baloncesto con un sello personal, una forma de jugar en la que el equipo está muy por encima de las individualidades. Y encima, en muchos aspectos del juego ha planteado un baloncesto innovador que muchos hemos estudiado para ser mejores entrenadores. Ibon Navarro se está ganando la admiración de muchos entrenadores que, como yo, seguimos queriendo ser mejores y soñamos con ser élite algún día.

Pero no solo podemos personalizar en el entrenador todo lo que Unicaja está creciendo en estos años. La vuelta de Juanma Rodríguez a la dirección deportiva del club ha sido todo un acierto. Él ya fue uno de los mejores directores deportivos de Europa en su etapa anterior en Málaga y ahora, en su vuelta, ha demostrado que es aún mejor de lo que ya era. Sin duda que con la ayuda del entrenador, pero Juanma ha construido este equipo desde cero y sus errores en los fichajes han sido cero. Sí, cero. Y esto es un detalle que sé lo difícil que es. Tener un cien por cien de acierto es prácticamente imposible. Siempre te puedes equivocar con algún jugador. Pues creo que en esta segunda etapa, Juanma ha acertado en todo y cada uno de los fichajes que ha realizado. Lo que más me llama la atención es que, cuando ha habido alguna salida por la razón que sea, en tan solo unos días ya estaba firmado el sustituto. Y lo mejor, es que ese sustituto encajaba a la perfección en el engranaje del equipo y que era incluso mejor que el jugador que se marchaba. Sin ir más lejos, el equipo fue eliminado este pasado martes y ya se han anunciado dos incorporaciones en los puestos de los jugadores que parece van a abandonar el equipo. Más rápido imposible, lo que demuestra que Juanma no se puso manos a la obra el martes cuando el Madrid ganó el cuarto partido de la serie, sino que ya había mucho trabajo anterior hecho

Y también debemos hablar del presidente, Antonio Jesús López Nieto. Su primer acierto fue fichar a Juanma Rodríguez demostrando que si no eres del mundo del baloncesto no es un inconveniente para dirigir un club si te rodeas de personas que sí saben de baloncesto. El principal logro de López Nieto ha sido llenar el Carpena nuevamente. Lógicamente no lo ha hecho solo. Si Juanma Rodríguez e Ibon Navarro no forman el equipo que se formó olvídate de la película. Y si Ibon no crea esa química que transmite el equipo y no ganan tampoco va nadie al pabellón a verlos jugar.

Pero sí es un acierto del presidente el cambio de talante que ha tenido el club en la ciudad. Se ha hecho que el club sea mucho más cercano a los aficionados y que Málaga entera se haga del Unicaja. Ahora ir al Carpena, sea el partido que sea, es todo un espectáculo que disfrutas te guste o no el baloncesto.

López Nieto ha mostrado tener una visión muy innovadora del baloncesto, algo para lo que quizás ha sido un punto positivo no ser alguien que se ha formado en el mundo de la canasta. Él ha defendido siempre la participación en la BCL, algo de los que no todos hemos estado de acuerdo porque es una competición menor deportivamente. Eso también tiene su riesgo porque es un desafío en el que solo vale quedar campeón. Todo lo demás se puede ver como un fracaso. Es innegable que estos tres últimos años se ha conseguido este título en dos ocasiones. Que participar en la BCL es un acierto económico nadie lo duda como tampoco se puede negar que cada año son más los clubes que siguen los pasos de Unicaja y quieren participar en esta competición europea. Pero es más, haber creído a ciegas en la BCL ha posicionado al club en el mejor camino para optar a ser uno de los equipos que estén dentro de esa NBA europea de la que tanto se habla. Así que hay que decir que Antonio López Nieto nos ha callado a muchos que no nos divertía esta BCL y ha demostrado que él tenía razón en no mirar la Eurocup como oportunidad para saltar a la Euroleague.

También es muy acertado su pensamiento sobre la televisión. Pensar en ganar dinero con la televisión y que para ello se vean los partidos en canales de pago es un retraso. Es mucho mejor enseñar el producto en canales abiertos para ganar público y conseguir ese dinero mediante otras vías. Solo de esa manera conseguirás que algún día puedas vender tu producto a un precio de mercado bueno, pero antes debes conquistar adeptos. El producto existe, solo hay que ver cómo estaba el Unicaja antes de la llegada de estos tres señores al club y cómo está en este momento, y cómo una ciudad se ha volcado con su equipo. Y así lo hizo el fútbol en su día y ahora solo hay que mirar los contratos de televisión que tienen a día de hoy.

Creo que es justo después de una temporada tan exitosa como esta no solo hablar de los jugadores que tienen un enorme mérito, por supuesto. Estas tres personas merecen un reconocimiento como parte muy importante de lo conseguido y de lo que aún queda por llegar.