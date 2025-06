Solo faltó la DKW

El Unicaja al completo posa con los cuatro títulos conseguidos esta temporada. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Terminaba el pasado martes diciendo que «llevar esa camiseta te ha evitado tener que buscar el orgullo fuera de casa». Me refería naturalmente a la camiseta del club de Málaga desde 1977, vale que no siempre gana, que hay veces que se queda por debajo de las aspiraciones reales. Es más, hay veces que hemos visto que el mensaje oficial desde dentro era en la práctica una agresión a nuestra opinión, o a lo que pensábamos como algo bueno....

Por suerte para todos, los últimos años se ha transitado por otro lugar totalmente distinto, no desconocido, porque llevamos un tiempo con el debate de si estamos o no ante el mejor Unicaja de la historia, lo cual es para tranquilizarse, pero no para olvidar lo anterior.

Y quiero remarcar eso de no olvidar la situación, porque se acaban varias cosas en este Unicaja de nuestro orgullo. Todos los que de verdad tienen cierta importancia hablan de cierre de ciclo, de cambio de piezas, de iniciar algo nuevo, que de entrada, sin que me lo mencione nadie, está claro que no va a tener tanto metal valioso entre lo que se coseche, seguro.

Porque no me puedo quedar con eso de hacer habitual ganar cuatro de cinco títulos que se disputan, sobre todo, porque aquí antes llevábamos seis en toda la historia. Es más, en este tercer año de proyecto completo con Ibon Navarro en el banquillo, Juanma Rodríguez en el despacho y Antonio Jesús López Nieto en el palco, este equipo ha estado como mínimo en todas las semifinales posibles, excepto en la Copa del Rey de 2024.

Pensar que las salidas van a ser resueltas de manera rápida y fácil por estrellas que tenían su sitio en Euroliga o NBA de no cruzarse el Unicaja en su destino, no es real. Mucho ojo porque con los equipos que están por encima del Unicaja en la ACB, la distancia es grande y va a seguir aumentando cada vez más con el paso del tiempo.

Hablaba de este trienio «mágico» y veamos cómo fue la cosa. Del Breogán (que lo hizo muy bien, pero sigue siendo un club fuera de play off) vino un buen jugador, pero no el mejor, porque Tyler Kalinoski estaba de la sombra que proyectaba Dzanan Musa. De un equipo Euroliga (de posición medio/baja en la tabla) vino un veterano de 33 años del que nos venden cosas mejores fuera del juego (ascendencia en vestuario, es cupo) que en cancha, porque Nihad Djedovic sus mejores 100 partidos ya los ha jugado. Para acompañar a Alberto Díaz (sudores fríos con el segundo base) se recurrió a un tipo con 12 equipos en 9 años, algunos en sitios tan preocupantes como Hungría o Macedonia) y que venía de ser cortado el año anterior: Kendrick Perry.

Y las dos mejores adquisiciones eran con vitola Euroliga, pero uno , Tyson Carter, venía cedido porque no se adaptaba a la ciudad más bonita de Rusia. Y el otro, Dylan Osetkowski, era uno rebotado del peor equipo de la Euroliga, con un look al que sólo le faltaba una furgoneta DKW para ser un hippy de los acampaban en los Baños del Carmen en los sesenta y que se paseaba por aquí con una entrañable camiseta del Málaga, todo ello sin olvidar que le metió 25 puntos a la dupla Gerun-Thompson de nuestras pesadillas más tétricas.

No voy a meter que Ibon Navarro, a día de hoy el cuñado ideal de Málaga para cualquier familia, se le fichó estando destituido de un equipo que descendió y que no cumplió con lo establecido en su contrato para renovar, pero se le hizo por las sensaciones, que como en todo lo que rodeó a este grupo, resultó acertado por parte de quién se jugaba el cargo.

Ahora, ¿qué toca? Pues seguir arriesgando. Tanto Mirotic como Milutinov acaban contrato y nunca serían objetivo cajista en lo económico, pero Carsen Edwards y Derek Willis, sí que podrían haber sido objetivos reales de un Unicaja que estuviera en la órbita Euroliga. Como no es el caso, ahora lo que toca es arriesgar con veteranos que no estén en su mejor momento, o jóvenes que quieran revalorizarse. Todo ello, pensando que lo mismo estás sobrepagando algún fichaje y alguna renovación.

Por encima de todo, también hay que mirar cada euro que se emplea, porque hablando del club, la aportación de quien manda sigue siendo la misma, o con mínima variación. La mayoría de la subida presupuestaria está en lo que el propio club ha generado.

Aún queda cerrar plantilla tanto en salidas como llegadas. Ninguno seremos felices con ellas, pero esta es la vida, con todos los motivos para seguir estando orgullosos y seguir creyendo en lo que nos hizo felices. Por eso, a todos nos toca crecer.