La belleza en el fútbol

Podríamos dar por buena la estadística que asigna a casi la mitad de españoles la afición (mayor o menor) al fútbol. Al resto no le interesa, y no pocos lo odian. Algo parecido ocurre con la Navidad. Pero en todo caso, guste o no el fútbol, hay episodios altos, y el del ascenso a Primera del Real Oviedo podría ser uno. La base de partida es modesta, en capacidades individuales y en cohesión. A partir de ahí hay un crescendo, con picos y valles, que acaba tomando ritmo. Hay por medio un liderazgo indudable, el de Santi Cazorla, pero también una voluntad tan fuerte de afición y ciudadanía que se acaba imponiendo a la propia dinámica del equipo y hace saltar sus limitaciones. Es la que llamo ecuación heroica, aplicable también al deporte, una épica que alcanzaría el climax en el encuentro final. Belleza en estado puro. Hasta un sportinguista tan ronco como yo pudo apreciarla. Enhorabuena.

Suscríbete para seguir leyendo