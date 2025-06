Málaga 27 y al resto que le den

Imprenta de la Generación del 27 / EFE

No va a quedar más remedio que montarnos la juerga nosotros mismos. Cien años de la Generación del 27. El Ministerio de Cultura dio a conocer hace poco sus intenciones y Málaga está excluida, out, fuera, al carajo. Ni la revista Litoral ni la Imprenta Sur, ni el Centro Cultural de la Generación del 27, ni los numerosos poetas y escritores de tal camada ligados a Málaga, que son muchos parecen contar. Nada. No les parece mérito suficiente. Pero hay mucho que conmemorar, que celebrar, que recordar. Aquí. Una de las más grandes generaciones poéticas que vieron los siglos.

El Ayuntamiento debería crear una oficina para tal conmemoración, una Expo 27, un programa de actos, un algo rimbombante y curioso. Dinero hay. Y si no, se quita de tanto chiringuito inútil, que cien años no se cumplen todos los días. Málaga 27. Suena a resultado alentador, a goleada, a poesía y a Lorca tomando café en el Miramar, a Aleixandre buscando versos por la Alameda, a Hinojosa, a Jorge Guillén vigilando las olas desde el balcón de su casa del paseo marítimo, a Cernuda gozando en Torremolinos, a Prados y Altolaguirre, que tal vez algún subsecretario crea que son solo uno; a María Zambrano fumando en boquilla y exhalando humo e ideas potentes. En fin, nos dejamos a muchos pero no hay que dejarse el entusiasmo ni el empeño. Nos lo podemos guisar nosotros. Un proyecto cultural a lo largo de todo 1927.

Podemos incluso pegarnos la vacilada de traer en uno de los numerosos coloquios, ponencias, exposiciones y mesas redondas que podrían organizarse, al ministro de Cultura que a lo mejor le hace una oda a los espetos mientras sus asesores le cuentan lo que fue el Café de Chinitas o la Residencia de Estudiantes en Madrid, dirigida durante mucho tiempo por el malagueño Alberto Jiménez Fraud, cuya correspondencia por cierto se editó exquisitamente hace no mucho. Vamos a bailar por el 27, con verbenas y moragas y sonetos y haciendo la peseta al poder oficial, madrileño, capitalino centralista y prosaico. Vamos a montar un 27 y un 28 y un 29 para llegar exhaustos al treinta y tener resacón de églogas y epitalamios, rimas consonantes y resacas asonantes.

Levantemos todos la bandera veintisietera, poética y de justicia y que le den mucho por el paraíso a los de la exclusión, la estrechez de miras y la altivez impostada de quien solo lee poemas invisibles y que le cuesta hasta leer el BOE.

Venga hombre, Málaga sola en el peligro de la libertad y del sectarismo. Con 27 bemoles.