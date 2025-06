'La verdadera razón del ataque de EEUU', por Venancio Rodríguez Sanz

Todos están equivocados. A nada de lo que dicen los medios de comunicación, las redes sociales, los politólogos, etc. le encuentro lógica. Perdonen por la inmodestia, pero no decirlo de forma tan taxativa sería tanto como si yo dijera: «Opino que dos más dos son cuatro». Verán, analizando los movimientos de Irán se puede entrever la estrategia del país persa. ¿Qué ha estado haciendo Irán hasta la fecha? Irán lleva tiempo financiando y adiestrando a diferentes grupos para que ataquen a Israel. Irán lleva tiempo alimentando el odio de todos aquellos que sienten judeofobia por diferentes razones. La pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: «¿Por qué Irán no atacó directamente hasta ahora a Israel? Y la respuesta cae por su propio peso: «Porque si Irán atacara a Israel directamente y sin motivo alguno, podría despertar el apoyo de EEUU, Inglaterra, etc.». Por eso todos sus esfuerzos estuvieron enfocados en preparar a Hamás, Hezbolá, Estado Islámico, etc. para que hicieran su trabajo. No puedo asegurar que Irán no estuviera a punto de tener la bomba atómica, pero mucho me temo que esto es una excusa para provocar la soberbia de Irán. Israel tenía que terminar con esto y para ello tenía que azuzar al perro para que le mordiera. Y así ha pasado que Irán empezó a bombardear a la población civil de Israel porque se sentía justificado. Y eso les ha traído lo que estuvieron evitando durante tanto tiempo.