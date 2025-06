Estampas del terral

Turistas en Málaga en un día de calor. / Álex Zea

No solo hay amenaza de guerra. También de terral. El cuerpo entra en ebullición y los nativos se retiran a dormitar en las horas centrales del día mientras los turistas gastan suela de sandalia, magrean botellines de agua, se colocan sombreros y gorras y hacen cola para adquirir crema solar. La estatua de Picasso en la plaza de la Merced está más caliente que Picasso en vida. Un señor de aire torero pide a su pareja que le haga una foto pero ella señala una terraza cercana y dice que se va hacia ella. El hombre de aire torero le hace un gesto con el brazo que no sabemos si equivale a nuestra peineta o si significa que en la terraza la van a clavar. El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma terraza. En este caso, la mujer.

La ciudad es un horno y nosotros pequeñas sardinas vivaqueantes. Gazpacho, desnudez y habitación a oscuras. Siesta, aire acondiconado y libro de poemas. Es casi la única solución. Los titulares sobre trinques e imputados se leen fatigosamente y le dejan a uno el ánimo pringoso. En la tele solo hay tertulias, noticias sobre juicios y meteorólogos metiendo miedo con las olas de calor. Sale un señor en Laredo diciendo que el verano es estupendo y el presentador, cuando la conexión vuelve al plató apostilla diciendo que hace demasiado calor y que el verano es duro. No sé por qué no vuelven con el señor de Laredo para que aclare que será duro para quien sea duro. O para quien sea presentador, pero puede llegar a ser placentero si se está en el sitio correcto, la playa sin aglomeraciones, con dinero en el bolsillo y está ayuno de preocupaciones.

El cronista caminante no sabe encaminarse al centro o a la periferia, con esa indecisión parecida a la consistente en si optar por la sandía o el melón, que trae en plato de loza regastada un camarero sudoroso que ya lleva trece horas en el tajo y al que su novio insiste para que esta noche vayan a bailar a una discoteca de la Costa que se anuncia con el reclamo de ‘Los mejores mojitos de la Costa’. Picasso era más de aguardiente que de mojitos y como se fue de esta ciudad se libró del terral, del cambio climático y de los enemigos del cubismo. No hay nada peor que un crítico de arte con calor, que puede envalentonarse al hervirle la sangre con la calima. Debería por tanto ser más fiera la crítica de arte en el Sur que en el Norte, que podrían tener un talante más frío y por lo tanto ponderado. La guerra no estalla, Trump pide a Israel que se calme y el fuego abrasador consume el ánimo de jueces imputadores que van cazando ministros como un señor gordo en tanga persigue mosquitos en su hacienda de verano. De cuyas paredes cuelgan imitaciones de Picasso.