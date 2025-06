Susana Díaz y las elecciones

Susana Díaz, en la toma de posesión de Juanma Moreno en julio de 2022. / l.o.

Susana Díaz ha pronosticado que habrá adelanto electoral en España. Creíamos cubierto el cupo de analistas políticos y sale Díaz, versada ya en tertulias, a dar su parecer. O su deseo.

Díaz no ha firmado el manifiesto contra Sánchez que sí han rubricado exministros, exaltos cargos y notables de otra era entre ellos José Rodríguez de la Borbolla o Barrionuevo. Óscar Puente los descalificó en X diciendo que solo faltaba Amedo, aquel comisario de los GAL y la guerra sucia de los tiempos de Felipe González. Para unos, Susana Díaz espera su oportunidad, como hiciera Platanito apostándose en la puerta de Las Ventas; para otros ya no anhela nada, no siendo despreciable la tercera escuela de pensamiento de esta cuestión: está amortizada.

La expresidenta de la Junta afirmó en un coloquio en el Club Antares de Sevilla que ya ha pasado pantalla y que no quiere nada. Orgánico. Creemos que sí quiere algo: venganza. La diferencia entre el rencor y el resentimiento no es fácil de detectar por eso ella se muestra colaborativa (con un bando) y constructiva, «apoyo siempre a mi partido», escondiendo cualquier ambición pero teniendo cuidado de que no se le asimile a abueletes estilo Paco Vázquez que ya no suspiran por cometidos o cargos. No hace mucho se especuló con que Díaz podría ser candidata a la alcaldía de Sevilla, lo cual le vendría al pelo. Sería buena candidata. Y ahí no hay peligro de que haga perder al partido una institución.

En cualquier caso, ha probado lo que es ser influyente y conocida pero no por la política y sí por salir en televisión opinando sin censuras ni corsés en forma de argumentario. La buena noticia para ella es que sigue ahí, generando columnas, noticias, espacios. El PSOE andaluz la mira con una mezcla de indiferencia, curiosidad y desapego con algunos brotes de anti susanismo buscando otro adjetivo al que anteponer el anti. Díaz podría ser la líder del PSOE de Page. El PSOEdP. Pero va nadando entre las corrientes, remontando el río y tratando de manejar los tiempos. Como en la tele cuando se pelea con Margallo y trata de decir la última palabra antes de que pasen a publicidad.