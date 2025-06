Sentido profético de León XIV, por Miguel Hijano Guerrero

Por amplísima mayoría de cardenales, tanto progresistas como conservadores, votaron a Robert Prevost el pasado 8 de mayo como sucesor de Pedro. El Espíritu Santo actuó, como siempre, acertadamente. Ya desde que era simple sacerdote, sus más allegados veían en él un ejemplo de santidad que se ha visto confirmado en el poco tiempo que lleva de pontificado. Tiene muy claras las ideas de la ruta que debe llevar la Iglesia, cuyo centro, no cesa de repetir, es Cristo. Un matemático y doctor en teología y derecho canónico que procede de la orden de San Agustín, que fue uno de los principales Padres de la Iglesia. El Papa Francisco lo puso al frente del dicasterio para los obispos después de haber sido misionero y obispo de una diócesis de Perú. Alerta contra el comunismo infiltrado en sectores de la Iglesia y contra el poder de las riquezas. Es un hombre de profundas convicciones religiosas, cuyas palabras claves son amor, paz y unidad. Lo primero que dijo al ser nombrado Papa fue: «Hermanos y hermanas, quisiera que este fuera nuestro primer gran deseo:una Iglesia unid, signo de unidad y comunión, que se convierta en fermento para un mundo reconciliado». Respecto de las varias guerras actuales, parece tener una visión profética de lo que puede ocurrir al mundo si sigue apartado de Dios y no se arrepiente; está, dice, al borde del apocalipsis. Y no olvidemos que en la madrugada del domingo 22 EEUU ha entrado en guerra atacando a Irán, lo que hoy día, con las armas nucleares, es un peligro que quizá pocos conocen. El Papa ha dado la voz de alerta, la tercera guerra mundial está a las puertas y apela a la diplomacia, pero, ¿quién le hará caso?