Un concierto de música. / l.o.

En casa, la música siempre ha sido como un susurro que acompaña sin hacerse notar. Son esas canciones que mi padre pone, casi sin querer, las que se cuelan entre los rincones y se quedan grabadas en mi memoria sin permiso. No son sólo melodías al azar; son pequeñas huellas invisibles que, sin darme cuenta, han ido moldeando mi manera de sentir y recordar. Así, sin proponérmelo, esas canciones se convierten en un hilo invisible que conecta mi presente con momentos que parecían efímeros, pero que la música ha decidido conservar. El fin de semana pasado disfruté en un entorno privilegiado, el Castillo de Blenheim (S. XVIII, Oxford, UK), de un concierto en el que participaron dos grupos musicales que forman parte de ese hilo que me conecta con mi yo adolescente que me ayuda a descubrir quién soy: los irlandeses The Corrs y la australiana Natalie Imbruglia. Recuerdo cómo paseaba orgulloso escuchando sus canciones con mi discman, ese pequeño milagro tecnológico de finales de los noventa, que me permitía llevar mi música a cualquier parte. Escuchaba esas canciones una y otra vez, repitiéndolas sin cesar, como si cada párrafo tuviera algo nuevo que contarme. Me detenía a leer el libreto con las letras, y fue así como terminé aprendiendo de memoria cada palabra, cada verso. Gracias a esa costumbre, pude cantarlas en el concierto del otro día con la misma pasión y seguridad de entonces, estaban grabadas en mi memoria. Esas canciones, además, me devuelven a los amigos de aquella época, a las aulas del colegio, a las tardes de exámenes y a las personas que formaban mi mundo en ese momento, como si el tiempo se plegara para reunirnos en un instante musical. Era una época donde todos teníamos un amigo adelantado, con un grabador de discos en el ordenador y el programa Nero bien instalado en él. En su casa se amontonaban las torres de discos de las marcas punteras de la época: Verbatim o Princo, mientras emprendía, sin saberlo, su primer negocio de venta ilegal de discos grabados. Los más detallistas fotocopiaban las carátulas a color y también pegaban una pegatina sobre el propio cd, simulando al original. El concierto fue un regreso a los conciertos de antaño, esos en los que lo realmente importante era la música.

Nada de fuegos artificiales estridentes ni lluvia de papelitos de colores. Tampoco había un ejército de teléfonos grabando cada segundo, como ocurre en los grandes conciertos de los artistas actuales, donde la música parece quedar en segundo plano, desplazada por el espectáculo visual y la necesidad de capturar y compartir la experiencia en redes. En cambio, allí disfrutamos sólo de música, pura y simple. Me recordó a las primeras veces que fui con mi padre a un concierto, cuando la gente escuchaba atentamente, cantaba entusiasmada y no se distraía mirando una pantalla. Personas desconocidas te ponían la mano en el hombro y cantaban contigo, creando un ambiente de complicidad y alegría compartida. La mayoría tenía una edad cercana a los cincuenta años, y ese público sabía cómo disfrutar de verdad, sin artificios, solo dejándose llevar por el sonido y la emoción de las canciones. Al ser todos fanáticos de los artistas implicados, era bonito esperar ese giro armónico conocido, previsible, algo que ya sabías que ibas a escuchar y que al hacerlo tras tantos años te sacaba la sonrisa. Al final, esa experiencia me hizo darme cuenta de lo afortunado que soy por conservar intactos esos recuerdos tan puros de la música en vivo, momentos en los que la conexión entre artistas y público era sincera y sin distracciones. Aunque hoy la tecnología y los grandes espectáculos forman parte de nuestra realidad, para mí sigue habiendo algo único en la sencillez de aquellos conciertos donde solo importaba la música, el canto compartido y la emoción palpable. Esos recuerdos son como un refugio personal, una chispa que sigue encendida y que me recuerda por qué la música siempre tendrá un lugar especial en mi vida.