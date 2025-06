El nuevo Unicaja de las 10.000 horas

Ibon Navarro, entrenador del Unicaja. / GREGORIO MARRERO

Malcolm Gladwell es uno de los pioneros de la ciencia pop, también llamada divulgación científica. Traducir la ciencia para que nos llegue a todos de manera fácil y entretenida. En 2008, el New York Times publicaba uno de sus grandes éxitos: Fuera de serie. ¿Por qué unas personas tienen éxito y otras no (Outliers: The Story of Success)?

El escritor canadiense argumenta que el éxito y la experiencia no surgen de manera espontánea, sino que son el resultado de una combinación de factores, a veces superficiales y al alcance de casi todos.

En la obra Gladwell concluye que la excelencia requiere una enorme inversión de tiempo, incluso cuando tienes el talento musical de los Beatles o la destreza informática de Bill Gates. Afirma que prestamos mucha atención a cómo son las personas de éxito y muy poca atención a su origen, su cultura, su infancia y su educación. Y para ello recurre entre otros textos a un estudio de Anders Ericsson llamado «La regla de las 10.000 horas». Ese sería el tiempo necesario para dominar nuestras fortalezas y convertirnos en un experto en cualquier competición o tarea.

Es tiempo de cambio en el Unicaja después de este primer proyecto exitoso del tridente Antonio Jesús López Nieto – Juanma Rodríguez – Ibon Navarro y es el momento de construir el segundo. Un segundo proyecto que necesita un reinicio, no desde cero para todos, pero sí para una parte de sus miembros.

Como muy bien contaba Juan Carlos Bonilla en su articulo del pasado martes en La Opinión de Málaga titulado «Sólo faltó la DKW», no hay que pensar en este Dylan Osetkowski o en este Tyson Carter que dejan el equipo, sino en los que llegaron a Málaga hace 3 años. Ese caladero, los jugadores de ese momento, sigue siendo el mercado de Unicaja a pesar de las victorias. «Pensar que las salidas van a ser resueltas de manera rápida y fácil por estrellas que tenían su sitio en la Euroliga o en la NBA no es real. Ahora, lo que toca es arriesgar con veteranos que no estén en su mejor momento, o jóvenes que quieran revalorizarse». Firmo debajo.

El primero en llegar ha sido un fiel seguidor de esta teoría de las 10.000 horas, o como le definía Juanma Rodríguez en 101 Tv, un «Gym Rat». El propio Xavier Castañeda lo contaba en el periódico de su universidad, South Florida: «Malcolm Gladwell habla de las 10.000 horas, ahí es cuando se domina algo. Siempre intento alcanzar esas 10.000 horas y, con suerte, dominar algo en este juego».

El base de raíces mexicanas y que no ha renunciado a la ñ en su apellido ha sido criado en la cultura del trabajo y el esfuerzo: «De pequeño, mi papá nunca me decía: Tienes que entrenar. Me decía: Tienes que pedirme que te lleve a entrenar. Quería que me impulsara a mí mismo».

Xavier oposita también a ser un buen compañero de Kendrick Perry en el vestuario. En la universidad tenía un estudio de música en su apartamento y hacía rap con sus compañeros. Los temas incluían el baloncesto y sus vivencias durante el día. «A veces rapeamos por diversión, para pasar el rato cuando estamos aburridos». Un amigo del instituto le enseñó a bailar hip-hop en su casa durante su último año y «conseguí el micrófono y, desde entonces, me ha interesado».

Xavier Castañeda y James Web III han sido los dos primeros fichajes del verano y los primeros que tendrán que empezar a aplicar la regla se las 10.000 horas para aprender el plan, el plan de Ibon Navarro. Carpe Diem.