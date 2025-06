Trump, en rueda de prensa. / Agencias

Como aquello de Unamuno de «qué inventen ellos», Sánchez le grita a Trump que inviertan ellos. En armas.

Franco dijo una vez: «Si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos». Y hasta hizo que se imprimieran pancartas, que parecieran ocurrencia espontánea y popular, para acudir a las manifestaciones. Occidente repudiaba al autócrata. Duró poco la repulsa.

Sánchez no grita «si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos». Más bien asegura que ‘a OTAN cosa mariposa’.

A Sánchez, en su peor momento, le ha salido lo que todo gobernante sueña: un enemigo exterior. Trump ataca a Sánchez y a España y eso cimenta simpatías para el presidente del Gobierno, que está faltito de ellas.

España no puede gastar cada año el equivalente a más de la mitad del dinero de las pensiones en pistolas. No es razonable. Pero Trump quiere que le compremos las armas a él, a Estados Unidos para así levantar su economía. Rutte, el secretario general de la OTAN, actúa como un comercial de una empresa de armas de USA, tratando de vender. Es un pelota de Trump, con mensajitos laudatorios. No es que España no cumpla sus compromisos, es que ese no era el compromiso. Lo pactado era el dos o el tres. Históricamente, España no ha cumplido nunca esos acuerdos.

Sánchez ha salido desplazado en las fotos, o sea, protagonista. A lo mejor se ha cargado la posibilidad de ser en un futuro secretario general de la OTAN. Pese a esta postura, que puede cohesionar al bloque de la investidura, está la posición de Podemos, que por boca de Ione Belarra destila ácidas críticas faltonas a Sánchez acusándolo de mentir. Parecen impermeables a la realidad. Feijóo no aclara si gastaría o no el 5% del PIB en Defensa y en lugar de esperar a que el Gobierno le caiga -cuando el enemigo se equivoca o está en apuros no hay que distraerlo- organiza un acto para arremeter contra la subida del salario mínimo, cuestión ideal para echarse encima, en contra, a un montón de gente. En paralelo, Ayuso, de gira en USA, declara que su Gobierno es proamericano. Muy patriota.