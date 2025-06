José Luis Ábalos llega al Tribunal Supremo. / JOSÉ LUIS ROCA

Todos poseemos la capacidad de romper o destruir. Ese es precisamente el significado en latín de «corrumpere». Y no hay persona que, por ser de X ideología o religión esté por ello a salvo. La corrupción es destructiva, y nació con las sociedades primitivas, mucho antes que las conductas futboleras de quienes, en el poso de su indignación, se alegran de que a la tribuna de en frente le salpique la codicia, la avaricia y la indecencia de alguno o algunos de su trinchera.

La corrupción es ruptura porque pisotea la confianza, y ante ella sólo queda ser contundentes desde el seno del partido en el que tenga lugar. Lo que no resulta fiable es ver sólo la paja en el ojo ajeno y exigir dimisiones mientras a mi vera sé que tengo otros tantos codiciosos, avaros e indecentes a los que no sólo no exijo que se vayan y entreguen el carné, sino que los defiendo. Aunque vayan con corbata y traje caro. Se apelliden Ábalos o Zaplana. Y por aquello de que la corrupción no tiene ideología, de su castigo debería haber nacido un Pacto de Estado unánime y de mano dura.

Los delitos económicos y la responsabilidad penal de las personas jurídicas no llegaron a nuestro Código Penal hasta 1995. Y es que, hasta hace nada, ser un golfo no sólo no era tan perseguido, sino que hasta se jaleaba. No hace tanto que se reían las «gracietas» a Jesús Gil o Ruiz Mateos, cuyos seis hijos por cierto fueron condenados por la Audiencia Nacional hace sólo un mes a siete años por estafa, sin apenas eco mediático. Ni el «comida por no comer» del juego de las damas puede ser el referente ético, ni el «y tú más» la reacción ante la corrupción. En este grotesco escenario se debe hablar de la cuerda en la casa del ahorcado.