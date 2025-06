Orgulloses... ¿de qué?

La activista Sylvie Rivera, en una protesta en el año 1970. / l.o.

Son cada vez más los periodistas, activistas y personalidades influyentes las que señalan lo que está ocurriendo con la fiesta del Orgullo LGTBIQA+ a lo largo de nuestra geografía nacional. Si en estas últimas ediciones ya estábamos articulando la habilidad para evidenciar cómo el capitalismo se ramifica a lo largo de todas aquellas causas sociales para invadirlas y transformarlas en ideas flácidas y sencillas de masticar para la mínima incomodidad de la heteronorma, ahora hemos llegado a un punto aún más perverso. No es posible entender casi ninguno de los problemas que vive nuestra sociedad sin poner en la base dos cuestiones de máxima urgencia: la crisis del coste de vida (aka sueldos de mierda) y la crisis de la vivienda. No se entiende una sin la otra, pero sí que hay particularidades que explican cómo funciona todo eso en el marco del progreso, intervenido directamente por nuestras propias instituciones y sus dirigentes. No los vemos porque: pinkwashing.

Empecemos la casa abriendo la puerta y observando los cimientos. Málaga, la capital cultural del mundo mundial y un montón de palabras más que me ayuden a posicionar bien este artículo en internet. Hoy, 28 de junio, hay convocada una manifestación oficial del Orgullo LGTBIQA+ organizado por Andalucía Diversidad LGBT, una asociación que no se entiende muy bien qué función cumple en esta ciudad, pero que debe de contar de forma cercana con el beneplácito de la corporación para organizar lo que se intuye como un cuadro de orgullo. Ojalá tenga que comerme estas páginas por estar equivocado, pero son varios años comprobando que una reunión de las de siempre con un manifiesto escrito por chatGPT y las actuaciones de las grandes estrellas de La Comedia será todo lo que tiene que ofrecer la Málaga cultural de postín y contratos de falsos autónomos en esta efeméride; un espejismo de pensamiento que se esfuma en cuanto te acercas, como una camiseta de Zara que dice «I’m a feminist». Cero acercamientos a las realidades de otrxs.

Pero a esta corporación poco debe importarle, al fin y al cabo su gobernanza se decanta siempre hacia los barrios pudientes que disfrutan del privilegio de la sombra y los árboles, e, igualmente, tienen sus sucursales por la Costa del Sol. Jamás pensé que vería el día en el que la celebración del Orgullo se extendiese por la comunidad andaluza con más caspa que una película de Ozores. Es en Torremolinos donde el Orgullo vive su máxima expresión de la gentrificación; no se preocupen, aquí hay para todos. La última edición fue insignia del pinkwashing malaguita, con una propuesta basada en difuminar cualquier halo de crítica y señalamiento hacia todas esas entidades que hacen nuestras vidas LGTBIQ+ más difíciles. Melody y Sonia y Selena, cervecita a 5 euros, otro año más con un pliego para ACOGAT y su zona VIP en las fiestas del Orgullo de Torremolinos, y por supuesto, mujeres y otras entidades que no parezcan croissants hinchables en las carrozas de la manifestación, pues más bien poquitas, lo justo para cumplir. Y en una opinión más personal, una programación un poco insultante: las personas LGTBIQA+ podemos disfrutar de muchas cosas más que del enésimo concierto de Merche. Pero más allá de eso, se repitieron las cuatro frases típicas (incluida el «love is love») y se ignoraron problemas urgentes en su programa; la situación actual que viven las personas trans, el acceso a la vivienda, el estatus de odio y discriminación que viven las personas racializadas, o el desprecio y la desinformación hacia las trabajadoras sexuales. No podemos avanzar si no es entendiendo las luchas desde un punto de vista interseccional. Debemos resistirnos a convertir lo LGTBIQA+ en un sistema productivista; para empezar por respeto a las luchas de todas las que abrieron las puertas; y para seguir porque una fiesta del Orgullo puede ser una en la que la diversión y el espíritu crítico compartan espacio.

Siempre me ha chocado lo dispuestas que están muchas políticas del partido imperante en Málaga City para colgarse una bandera del arcoíris pero sin embargo se mantienen en silencio a la hora de señalar a compañeros de partido a nivel nacional que han luchado históricamente por quitarnos derechos, llamarnos enfermos, conchabar con la iglesia católica y sus mierdas, y hasta hace muy pocos días defender las terapias de conversión. ¿Cómo se puede ser miembro de un club donde no se defienden esas ideas que cada junio se ponen por bandera? La revuelta de Stonewall consistió en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas en protesta contra una redada policial. Desafiar a las instituciones que nos violentan están en el núcleo más profundo del propósito de nuestra existencia y sus celebraciones.

Orgullo Crítico

En los últimos días se ha hecho viral y muy comentado el manifiesto del Orgullo Crítico de Madrid, en el que patinaban a la hora de señalar los enemigos de las vidas queer. Quizá fue un fallo de forma y no de contenido, pero la realidad es que se llamaba al rechazo de la medicina institucionalizada la psicología o los servicios sociales. Aquí hay un melón que abrir, pues muchos de estos bloques de nuestro bienestar social están contaminados por ideologías normativas. Pero no podemos, y ahora más que nunca, desprendernos de algo que nos pertenece como es lo público. Debemos, precisamente en fiestas como la del Orgullo, señalar y exigir la defensa de lo público cómo algo inherente al bienestar de las vidas maricas, trans, bolleras, bi y no binarias. Porque nos pertenece. Porque es el espacio en el que hacerlo. Porque las crueles políticas de la Junta de Andalucía con nuestra sanidad pública y las horribles políticas del Ayuntamiento de Málagacon el acceso de la vivienda son probablemente las dos cuestiones más importantes que podemos reivindicar como personas LGTBIQA+ en Andalucía, y en una Málaga cultural que se ha posicionado en Vogue y Forbes a golpe de expulsar a sus mejores artistas. Atemos cabos, rompamos lanzas, plantemos cara.

La realidad no es solo la más temible violencia física que preocupa cada vez más por sus datos. La realidad es que esta provincia y sus políticas culturales limitan las experiencias de vida de las personas LGTBIQ; borran la importancia de gritar la necesidad de soluciones.

¿Dónde estamos? Pero no solo en el plano físico, en todo este estrato de la historia de nuestro país y del mundo, ¿dónde estamos? ¿Qué poética del marketing necesitamos para situarnos? Da miedo escribir estas cosas porque según se lea se puede interpretar como desagradecimiento. También porque pensar y expresar este sentir desde un plano cultural puede acarrear consecuencias. «No te quejes tanto», me dijeron una vez en un contexto profesional. Y hoy, mi obsesión, cabezonería y observación me dicen: «Vamos a quejarnos más». Queremos árboles y sombras para todes. Un paseo en la playa, un beso en un callejón, un concierto de verano. Queremos y merecemos todo aquellos que se nos ha negado históricamente. Queremos vivir sin miedo. Pensemos bien en aquello que en el futuro nos hará sentir verdaderamente orgulloses. En eso que dijimos cuando podía dar miedo. En que hicimos lo posible por la lucha de un mundo mejor, con brillantina, tacones y todos los clichés que queramos, pero con la certeza de que entendimos que Málaga podía ser otra realidad en la que ser LGTBIQA+ fuese un verdadero orgullo. n