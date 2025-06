Una técnica infalible para desatar una batalla campal dialéctica consiste en preguntar cuál es el partido más corrupto de España. El PP ha redoblado los esfuerzos para labrarse la consideración prominente, pero los ERE se esgrimen como factor multimillonario de igualación pese a las impostadas absoluciones del Constitucional. El interrogante comprometido sobre el liderazgo en maniobras oscuras puede simplificarse hacia el consenso, planteando cuáles son los dos partidos más corruptos del país, con independencia de su posición respectiva en el escalafón.

Por mucho que se inventen malversaciones al procés, PP y PSOE conviven o compiten como las dos formaciones más lastradas por la corrupción. Esta consideración ex aequo demuestra que el primer ingrediente de la degradación es la permanencia en el poder, por encima de consideraciones morales o de apriorismos sobre la esencia de un partido político. En el caso más reciente de Koldo/Ábalos/Cerdán, la mayor sorpresa no reside en la filiación socialista del elenco, sino en que encajarían perfectamente en una alineación de los populares que compartiera sus objetivos económicos. Por no hablar de Víctor de Aldama.

La siguiente pregunta exploratoria plantea cuáles son los dos partidos que a lo largo de su trayectoria han apadrinado más medidas contra la corrupción. La respuesta vuelve a ser PP/PSOE, sin preocuparse por el orden de los factores. A menudo, populares y socialistas han utilizado como pértiga corrupta las mismas leyes que dictaron para invocar el juego limpio. El soborno, esencia a menudo difícil de localizar de los manejos hediondos, no solo resiste a la soga legal sino que se alimenta de los cortafuegos que deberían paralizarlo.

A continuación de una somera petición de perdón, Pedro Sánchez encaró los sombríos comportamientos de sus sucesivos secretarios de Organización prometiendo una nueva remesa de medidas contra la corrupción. La higiene social obliga a rechazar la oferta seguramente bienintencionada, y que solo multiplicaría la inexacta estimación de «tres manzanas podridas» en el seno inmarchitable del PSOE. Las propuestas legislativas garantizarían la pervivencia del fenómeno que pretenden combatir, en un Gobierno agónico que ni siquiera ha abolido la antidemocrática Ley Mordaza.

La unidad de comportamiento corrupto sostenida históricamente por PP y PSOE no ha sido castigada con especial saña por el votante. Los equivalentes de ambos partidos se han extinguido prácticamente en Italia o Francia, y los socialdemócratas alemanes no se encuentran demasiado bien. En España se mantiene la alternancia entre populares y socialistas sin excepción, con la única garantía de que los sucesivos gobiernos incurrirán alegremente en la corrupción. Y desde luego, que propugnarán nuevas medidas ficticias para combatirla.

La pervivencia de un bipartidismo erosionado debe convivir con el axioma de que «la corrupción castiga con mayor fuerza a la izquierda», emitido por Felipe González cuando todavía votaba socialista. No sería desproporcionado hablar de un orgullo conservador frente a las acusaciones de desvíos patrimoniales, que se sintetiza en los ordenadores destruidos a martillazos y en el «Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos».

Los sobresueldos pagados por Bárcenas a los dirigentes populares operan como un signo de distinción, es muy importante que «M. Rajoy» no sea suficiente para acreditar una imputación penal, pero que los votantes adviertan que su jefe merece una retribución adicional satisfecha por cualquier vía. El código XJ67TY para identificar al presidente del partido sería impropio por vergonzante, no hay de qué esconderse.

Una vez pillado in fraganti, también el PSOE está luchando por acomodar las acusaciones de corrupción en su seno, y esta aceptación supone sin duda la mayor novedad en la tramitación de los presuntos secretarios de organización criminal. El desparpajo característico de Sánchez se aparta de la pauta felipista de negar cualquier acusación. El actual presidente del Gobierno confiesa las traiciones, las interioriza, las metaboliza. Emplea incluso la contaminación como si le humanizara, sobre todo cuando es descubierta.

No puede entenderse de otra manera la frase más estupefaciente de la legislatura , pronunciada el jueves aciago del desnudamiento de Santos Cerdán por la UCO. «La corrupción cero no existe», se atrevió a formular desafiante el presidente del Gobierno, sin precisar el porcentaje de delincuencia tolerable en la clase gobernante. El desafío que contiene el enunciado tolerante revelaría un grado de valentía, si hubiera sido pronunciado al asumir la presidencia del Gobierno en 2018.

Sin ánimo de derribar el argumento inicial, el partido más corrupto de la historia de España es en realidad Unión Mallorquina, pero no se debe permitir que un prurito provinciano ensombrezca el gran diseño estatal. La diferencia es que ninguna formación se erige hoy en antídoto, ni siquiera se reclama un papel disuasorio. Al revés, se reconoce una inevitable función accesoria de los corruptos, que solo serán extirpados si la maquinaria penal actúa con la diligencia suficiente.

