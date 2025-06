Ese es el crimen

Playa de la Malagueta tras San Juan. / Álex Zea

La verdad es que cada uno hace lo que puede y sabe. En España hay quienes amañan licitaciones públicas, pero no como en la Cosa Nostra siciliana, la Camorra en Campania, la Ndrangetha de Calabria o la Santa Corona Unita en Apulia, no, cada entidad cuenta con un estilo propio y rasgos diferenciados, aunque también hay patrones comunes, es preciso reconocerlo. Nada nuevo bajo el sol. Y no en todas partes hay hueco para la concurrencia. Por ejemplo, hablando ya de otra cosa, esto de la libre competencia no lo entienden bien en la Unión Europea, lo digo por las declaraciones del otro día de Greg Joswiak, vicepresidente mundial de marketing de Apple, que considera que las nuevas normas europeas no son solo un obstáculo regulatorio, sino una amenaza directa a la privacidad, la seguridad y la experiencia de usuario. Y es que el pasado mes de abril, la burocrática UE impuso a Apple una multa de 500 millones de euros por la forma en la que ha implantado en su tienda de aplicaciones las directrices de la conocida como Ley de Mercados Digitales. Este es el problema, la diarrea regulatoria en la que se incluye la dichosa ley, y otras por el estilo que han parido entre Bruselas y Estrasburgo. Si regulas existes, piensan los eurócratas.

Así las cosas, el panorama es como el de las playas de la Malagueta tras la noche de San Juan, eso sí, con 20,8 toneladas de basura. Yo esperaba que el alcalde publicaría un bando memorable, como aquellos de Enrique Tierno en Madrid, censurando a esa parte del pueblo tan aseada y cívica. Pero ¿qué político se va a pegar un tiro en el pie si después le tienen que votar muchos de los congregados a la luz de la luna? Que conste que a la izquierda de Paco -si es que queda izquierda, pero ese es otro debate- se callan también sobre esas muchas virtudes de cierta ciudadanía. Pero el peligro eran algunos individuos que, en bandas, entraban en los muelles sobre las ocho de la mañana. Los dos vigilantes de seguridad los seguían a distancia en sus patinetes, que era lo más prudente.

Claro, los políticos no son extraterrestres y se han educado -es una forma de hablar-, desde la LOGSE, en lo que ya sabemos, el mito del laissez faire, laissez passer, pero no el de la libertad económica, ya quisiéramos. A esto hay que añadir, también, el problema de que nuestro sistema se desliza peligrosamente hacia el autoritarismo y ahora se gobierna sin el Parlamento porque no hay mayoría ni para los Presupuestos, en flagrante estupro de la Constitución, lo dice Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional.

Ejemplo de todo este nuevo enredo es el narco túnel de Ceuta, del que algunas fuentes aseguran que el CNI y el Cifas sabían de su existencia hace más de un año. Lo que pasa es que el CNI puede informar y el papel se queda en la mesa del político o va al ganchillo de los asuntos urgentes, la papelera, pero el Centro ha cumplido con su obligación, y como no está para polémicas si queda la impresión pública de que no ha informado pues parece que el culpable es él, y no. Esto pasa más frecuentemente de lo que supones. Quien no sabía de este túnel era la Guardia Civil, y son los que han actuado, paradojas. El túnel podría un día habernos dado un susto, como aquel de las playas en mayo de 2021, ¿se acuerdan? Más. ¿Quién dijo que la Inteligencia no sabía dónde estaba Puigdemont en Barcelona en agosto de 2024?, ¿y si informó y los de arriba miraron para otra parte y se pusieron a silbar? La Casa le da al Gobierno el hilo de Ariadna y este lo pierde en el laberinto del Minotauro. Mejor refugiarse en la poesía, por ejemplo, en unos versos clandestinos y de protesta política del Siglo de Oro español que Ignacio Arellano estudia en un libro de Cátedra que tengo delante. Muchas de aquellas composiciones de entonces siguen en pie hoy, ese es el crimen:

Que sepa el señor don Juan

cuanto ocultándole están

bien puede ser,

más que crean que lo ignora

con fecha de día y hora

no puede ser.

Que España está ya mortal

con un grave y otro mal

bien puede ser,

más que el cielo no dé medio

para hacerla algún remedio

no puede ser.