Emociones y menú del día

Gonzalo Suárez. / josé luis roca

Lunes. La semana comienza fuerte. No son ni las ocho y ya estoy en la azotea del Málaga Palace para moderar un coloquio. Café cortado en vena. El café de hotel tiene mala prensa pero peor es para alguien de la prensa no tomar café. La vista es impresionante y en efecto impresiona. Se ven dos buques de guerra en el puerto y uno de ellos está a punto de zarpar. Zarpa. Se ven marineritos en cubierta y pienso en qué pensarán, dónde irán, cuánto tiempo estarán alejados de sus familias. Va llegando gente. A la azotea, no al barco. Comienza el acto y todo va desarrollándose con civilidad y ceremonia, con mucha gente escuchando el diálogo. Mientras voy inquiriendo a los invitados al coloquio y las palabras van fluyendo, reflexiono para mis adentros sobre el poder de la pregunta. Un gran arma del periodismo. Pero no reflexiono mucho no se me vaya a ir el hilo y el santo al cielo con tanto pensar y tan buenas vistas. El día aún será largo en afanes, obligaciones y deberes. Comienzan las noches de calor mortificante. Logro dormirme (no) oyendo un podcast sobre un rey medieval.

Martes. Ya tengo el libro de Gonzalo Suárez ‘La suela de mis zapatos’, editorial Random House. Aunque más bien habría que decir que el autor es Martín Girard: ese era el seudónimo periodístico de Gonzalo Suárez, el cineasta. Firmó así durante ocho años numerosos artículos y entrevistas (Buñuel, Kubala, Paco Rabal, Fernán Gómez) en La Vanguardia, El noticiero universal o el semanario Dicen. Fue a su modo uno de los precursores del nuevo periodismo. Me impacta la descripción que hace de Cádiz en una crónica en lo sesenta con motivo de un partido de fútbol importante allí. Girard utiliza muy bien la primera persona y en las entrevistas, como una a Alberto Closas, va entreverando el texto de sus propias circunstancias: cómo llega a la cita, qué toma, su estado de ánimo, etc.

Miércoles. Restaurante La Máquina. llego desde la redacción con el sol inclemente dándome en el cogote; sediento y como el del tango, «fané y descangallao». Agradezco el aire acondicionado a toda potencia aunque temo al notar el frescor vivificante que pronto el típico gañán maleducado, quejica y debilucho, pida que lo quiten. Chupitos de gazpacho, cerveza fresca, coquinas al punto (condena a muerte para los que las ponen aceitosas) y besugo a la parrilla que está para ponerle un piso si los pisos no fueran en esta ciudad prohibitivos, con precios pornográficos. La cocina está a la vista del comensal, la barra a la entrada está nutrida y permite aperitivo y postre si uno no quiere realizarlo todo en la misma mesa. Realizarlo: ya podría haber encontrado, o buscado, un verbo mejor. Empiezo a divisar gente: Vicente Almenara, columnista de este periódico, que almuerza con Catalina Coronado, que expone algunas de sus magníficas pinturas en la sala de exposiciones del Jardín Botánico de la Concepción; más allá está el exconsejero de Turismo Luciano Alonso y a la hora del licor digestivo llega el doctor Gómez Angulo, siempre jovial, inteligente y con información fresca. Quiere fumarse un puro. No todo va a ser arreglarle el corazón a la gente. Luego charlo con José Antonio Ortega, gran médico, gerente de Carlos Haya, buen amigo y hombre afable que se vuelca en su trabajo. Yo procuro volcarme en unas fresas que inopinadamente han venido de postre mientras espero que un poeta me dé audiencia, no muy lejos de allí.

Jueves. El menú del día es una nación hablándose a sí misma. Una institución, una necesidad. Va desapareciendo de los centros de las ciudades. Mandan las franquicias. También: lo van erradicando los del teletrabajo. Hay algún menú del día que debería ser de la semana, de una vez a la semana, de lo caro que es. «Primero, segundo, pan, bebida y postre» es una frase que no valoramos lo suficiente y que tendríamos que oír más veces en la vida. Cuántas relaciones personales profesionales se habrán afianzado delante de un menú del día. A mí la rosada frita me la pone con patatas.

Viernes. Siempre es primavera en Marbella. Tan cercana, tan otro mundo.