La incertidumbre de los que se preparan

La ansiedad de la espera no solo viene del miedo a que todo ese trabajo no sirva para nada. / Jesús Prieto

Hay momentos en la vida en los que, después de haberlo dado todo, no queda más que esperar. Has trabajado hasta el agotamiento, has puesto cada gramo de tu esfuerzo en ese proyecto, esa oportunidad, ese sueño, y ahora solo te queda cruzar los brazos y confiar en que un comité de selección, un editor, un cliente, un juez, decida a tu favor. Es una sensación extraña, casi violenta: pasar de la acción frenética a la quietud obligada, de creer que todo depende de ti a aceptar que ya no hay nada más que puedas hacer.

La espera, en esos casos, no es pasiva. Es un espacio lleno de ruido mental, donde la ansiedad se instala como un huésped incómodo. Te despiertas a las tres de la mañana preguntándote si podrías haber hecho algo diferente, si esa frase en la última página de tu manuscrito fue lo suficientemente buena, si tu presentación convenció a quienes tenían que decidir. Revives cada detalle, buscando errores invisibles, y al mismo tiempo te aferras a una esperanza frágil, casi supersticiosa: «tal vez, esta vez, salga bien».

Lo más cruel es que no es la primera vez que pasas por esto. Ya conoces el ritual: el esfuerzo, la entrega, la incertidumbre, la espera. Y sin embargo, sigues apostando. Porque aunque el proceso duela, la alternativa, no intentarlo, duele más. Hay una cierta terquedad en seguir presentándose al mundo con todo lo que tienes, sabiendo que el resultado nunca está garantizado.

La ansiedad de la espera no solo viene del miedo a que todo ese trabajo no sirva para nada. También está el otro temor, el que casi no nos atrevemos a nombrar: ¿y si lo consigo? Porque el éxito, aunque lo deseemos, trae sus propias exigencias. Si esta vez sale bien, ¿podré repetirlo? ¿Estaré a la altura de lo que viene después? La mente es experta en sabotearnos incluso en la victoria.

Pero seguimos. Porque en el fondo, aunque la espera nos desnuda frente a nuestras propias inseguridades, también nos recuerda que estamos vivos, que todavía nos importa algo lo suficiente como para sufrir por ello. La alternativa es la indiferencia, y esa sí que es una derrota.

No hay fórmula mágica para hacer la espera menos angustiosa, pero hay pequeños consuelos. El primero es recordar que, aunque el resultado no dependa de ti, el esfuerzo sí fue tuyo. Nadie puede quitarte eso. El segundo es aceptar que la vida está hecha de estas pausas incómodas, y que no por eso dejan de ser necesarias. A veces, el tiempo que pasa entre lo que hiciste y lo que ocurrirá es justo lo que necesita el mundo para alinearse a tu favor. O no. Pero eso ya no está en tus manos.

Al final, la espera es también un acto de fe. Fe en ti mismo, en que hiciste lo que pudiste. Fe en que, sin importar el resultado, seguirás intentándolo. Porque esa es la paradoja: aunque sabemos que la espera nos va a desgastar, volvemos a empezar. Y eso, en sí mismo, es una especie de victoria.

Así que ahora toca respirar. Esperar. Y cuando llegue la respuesta ya encontrarás la manera de seguir. Como siempre lo has hecho.