Última hora: hay homosexuales que no son de izquierdas / l.o.

Este sábado se ha celebrado el Día del Orgullo en España. Como cada año, las calles se han llenado de color, de pancartas, de música, de reivindicaciones, de cuerpos que se exhiben, de discursos, de Melody, de silencios y de muchas etiquetas. Porque eso es, en el fondo, el Orgullo: una gran exposición pública donde se mezclan lo legítimo y lo impostado, lo profundo y lo banal, lo necesario y lo innecesario. Una fiesta y, a la vez, una llamada de atención. Un grito. Y también, a veces, un teatro.

El propósito inicial —y aún vigente— del Orgullo es loable: reivindicar la igualdad y la normalización de un colectivo que, durante siglos, ha sido silenciado, perseguido, agredido y ninguneado. Y no es que eso haya terminado. Solamente hay que repasar las noticias de los últimos meses para comprobar que aún queda camino por recorrer. No se trata de negar la raíz de la protesta ni el valor de lo conquistado, sino de poner el foco en lo que se ha desvirtuado.

Porque hay algo paradójico en una celebración que dice defender la igualdad pero que muchas veces se desarrolla con un tono que no busca integrar, sino diferenciar. Que no busca unir, sino señalar. Y lo más preocupante: que ha sido secuestrada —como tantas otras causas nobles— por el uso político más burdo y el partidismo más obsceno.

Hay firmas políticas que necesitan ondear la bandera del arcoíris con más ímpetu que la bandera nacional, convencidos de que eso les garantiza una especie de superioridad moral automática. Partidos que se arrogan la propiedad sentimental de todo un colectivo como si fuera suyo, como si los gais, lesbianas, bisexuales o transexuales fueran peones en su tablero de campaña. Partidos que colocan las siglas LGTBI en su argumentario como quien coloca un aval bancario: para ganar crédito.

Y, al otro lado, cómo no, los extremos que se revuelven con la furia del que ni entiende ni quiere entender. Los que creen que el Orgullo es un aquelarre, una amenaza, una excentricidad molesta que hay que silenciar o ridiculizar. Los que responden con muecas, burlas o directamente con odio. Lo uno alimenta lo otro, como suele ocurrir con todos los extremos. Y, entre unos y otros, desaparece lo más importante: la persona.

Porque en el fondo este es el gran drama: que hemos pasado de querer borrar etiquetas a construir nuevas y más férreas. Hoy parece que no basta con ser homosexual: hay que serlo de una manera concreta. Hay que votar a la izquierda, asistir a determinadas manifestaciones, pronunciar ciertas palabras, llevar ciertos símbolos, y comulgar con una serie de credos que, curiosamente, no tienen nada que ver con a quién se ama, sino con a quién se vota.

Hace tiempo que algunos sectores de la supuesta progresía decidieron que el colectivo LGTBI tenía que ser progresista por naturaleza. Y que un homosexual que vota al Partido Popular o a VOX es, como mínimo, un traidor a su clase sexual. Se escuchan cosas como “no puede ser gay y votar a la derecha”. ¿Por qué no? ¿Acaso su orientación le incapacita para pensar por sí mismo? ¿No es eso, precisamente, una forma de homofobia camuflada? ¿No es eso tratar al colectivo como si fueran menores de edad ideológicos, necesitados de tutela permanente? Ya te lo adelanto yo: lo es.

Se puede ser homosexual y conservador. Se puede ser transexual y liberal. Se puede ser bisexual y tener fe católica. Se puede ser gay y no sentirse representado por ninguna bandera. Se puede ser lesbiana y no querer subirse a ninguna carroza. Se puede ser todo eso y seguir siendo persona, ciudadana, votante, individuo libre y pensante.

No hay nada más retrógrado que repartir carnés de pertenencia. Que condicionar la dignidad de alguien a su adhesión a un relato político. Que convertir la orientación sexual en una herramienta de marketing o en un salvoconducto moral. Lo verdaderamente moderno —y profundamente justo— sería dejar de convertir a las personas en colectivos, y a los colectivos en cuotas electorales.

La mercantilización de la diversidad es una forma de explotación. Se juega con los sentimientos, con las vivencias, con los traumas -que en este universo se cuentan por miles-, con las biografías personales. Se manosea el dolor, se explotan las heridas, se desnaturaliza la alegría. Todo se transforma en oportunidad política. Y los partidos gastan verdaderos dinerales —públicos, por supuesto— para manchar con sus colores lo que debería pertenecer solo al espectro humano.

Los derechos no se celebran ni se respetan por decreto ni por desfile. Los derechos se garantizan cuando no hace falta recordarlos todos los días, porque ya forman parte de lo cotidiano. Se habla mucho de visibilidad, pero lo verdaderamente revolucionario será cuando no haya que visibilizar nada. Cuando ser homosexual no tenga más peso que ser natural de Granada, que tener alergia al marisco o que votar al PACMA. Cuando no seamos «el gay que trabaja aquí», sino simplemente «Manuel, el que trabaja aquí».

Hasta entonces, está bien recordar. Pero también es sano cuestionar. No todo vale en nombre de la libertad. No toda bandera se convierte automáticamente en virtud. Y no toda causa es noble si se convierte en moneda de cambio electoral. Y en esto, pocas voces se escuchan para el manoseo constante que estamos presenciando de algo tan imporante.

Con la aparente voluntad de avanzar, en algunas cosas vamos hacia atrás. Estigmatizamos para desestigmatizar. Excluimos para integrar. Señalamos para liberar. Nos hemos inventado un nuevo dogma donde ya no importa el fondo, sino el bando. Y eso, al final, solo sirve para dividir más.

Ojalá llegue el día en que el Orgullo no sea necesario. No porque se haya prohibido, sino porque ya no haga falta. Porque la igualdad sea real. Porque la normalidad sea normal. Porque los derechos se ejerzan sin necesidad de carroza, pancarta ni estruendo. Porque cada uno sea lo que le dé la gana sin tener que explicarlo, justificarlo o exhibirlo. Y porque nadie tenga que pedir perdón ni permiso por pensar distinto.

Hasta entonces, sigamos celebrando, sí. Pero con juicio. Con autocrítica. Y con la firme intención de que la diversidad no acabe convertida en una caricatura de sí misma. Que el respeto no se degrade en espectáculo. Y que nadie, absolutamente nadie, se atreva a decidir por ti lo que debes ser, cómo debes amar o a quién debes votar. Porque entonces, ya no hablamos de libertad, sino de otra forma de sumisión.

Viva Málaga.