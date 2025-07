Ajo y agua

Juanma Moreno rodeado de ministros, ayer en Sevilla. / EFE

Leo en las crónicas que el agua fue lo más demandado en la cena que en el Alcázar de Sevilla tuvieron los líderes mundiales participantes en la cumbre que la ONU celebra estos días en la capital hispalense. Es raro que no les ofrecieran Cruzcampo fresquita. Ya no tenemos a aquel canciller alemán, Helmut Kohl, pidiendo jarras de cerveza ni a un Yeltsin trasegando chupitos de vokda o a un primer ministro inglés como Boris Johnson llegando con ese puntito whiskoso que lo hacía ocurrente. Ni siquiera está Aznar para pedir una copa de Ribera del Duero. Los actuales mandatarios son morigerados, un poco tristones, sosetes, pero sobre todo es que tenían mucho calor. Ni las delicias del aire acondicionado, ni las de la gastronomía andaluza, ni los tomates jugosos podían quitar el agobio. A lo mejor al salir del ágape, Sánchez volvió a decir eso de «no he comido». El caso es que saciado o ayuno, volvió a equivocarse en el procotolo, lo cual o no es plato de gusto o es soberbia. Parece que el Rey y Letizia, como dirían las revistas cordiales del corazón, comentaron divertidos y relajadamente luego este incidente.

A veces, el protocolo es el Código Civil de los mediocres. En ocasiones es la vanidad ordenada y puesta en realce. No faltan los momentos en los que es un instrumento para decir que un rey es más que un ciudadano elegido por sus conciudadanos. Iban todos muy sonrientes.

A Sevilla le ha caído el afán de multilateralismo y la caló. Trump se ha librado de ambos: quiere un mundo polarizado en el que su país sea un polo y no parece que con ese traje y el corbatón rojo pudiera resistir los más de cuarenta grados que se despachan en las tierras del Guadalquivir.

«Se hartaron todos de agua, señor», tal vez pueda rezar el telegrama urgente que un espía USA enviara a la Casa Blanca. Trump lo leería sirviéndose Cola light del grifo que ha hecho instalar en el despacho oval.

De esta cumbre saldrán decisiones en caliente y si se hubiera celebrado en Islandia tal vez habría traído guerra fría o helada. El lugar es importante. El principal factor para la política exterior de un país es su geografía, nos tiene dicho Robert Kaplan, pero ahora también es lo que beben y comen. Somos agua, lo cual contradice al quevediano «polvo somos».

Los líderes se irían a la cama con ranas en el estómago y sin resaca para el día siguiente. Con ánimo para atacar primero las tostadas con aceite andaluz del bufé del desayuno y después los males del mundo. Con total sobriedad. Aún estando borrachos de poder.