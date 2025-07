Para pensar en verano

Mario Saint-Supéry / ACBPhoto-Mariano Pozo

Para esta columna, que es la última antes de descansar un tiempo y así evitar que tengan que soportar mis desvaríos, había pensado en varios temas: esa demostración de lo que serán las salas de Parcemasa con el cierre de la cafetería viendo el ambiente del vestuario del Real Madrid al ganar la liga en Valencia, lo imposible que resulta juntar Sevilla y baloncesto de élite en la misma frase, o cómo pones un producto de calidad suprema -la final del Eurobásket femenino- en La 1 y tú mismo te lo cargas con una retransmisión infame a 3.000 kilómetros de distancia. O sea, como si tienes un Cadillac descapotable de lujo y lo usas para llevar pescado podrido.

Todo ello estaba al margen de lo nuestro, lo sé, pero pensaba en un principio que con las salidas de Dylan Osetkowski y Tyson Carter, algo ya casi metabolizado por el cajismo, las llegadas de James Webb, Xavier Castañeda y Emir Sulejmanovic ya han ido teniendo la consabida retahíla de juicios de valor a la hora de pronosticar con poca o nula base acostumbradas.

Pero como cambio con respecto a lo más reciente de la historia cajista, el jueves pasado nos hemos tenido que enfrentar a la salida de Kameron Taylor y a la de Yankuba Sima, ambos al Valencia Básket, previo pago de la cláusula correspondiente.

Sin dramatizar, el Unicaja de la temporada 2025-26 casi seguro que contaba con los cinco jugadores que no estarán en la plantilla. Los cuatro mencionados más Mario Saint-Supéry dejan el proyecto buscando mejorar, unos por mayor sueldo y exposición, otros por mayor sueldo, mayor incentivo de competición o por alargar el contrato actual.

Se puede opinar sobre cada salida, sobre la importancia que van a tener a corto y medio plazo y sobre qué podría haberse hecho en su momento, teniendo en cuenta que salvo en el caso del joven malagueño, que tiene su destino en la Universidad de Gonzaga, en esa nueva liga profesional en la que se ha convertido la NCAA, que ofrece sueldos por encima de lo que van a cobrar jugadores consagrados en Euroliga, el resto, el gran motivo que esgrimen es crecer deportivamente fuera.

Y es que el peso de no poder acceder a la Euroliga, al menos en breve deja a este Unicaja con menos argumentos que otros proyectos. No sólo vale con pagar bien y a tiempo (que no todo el mundo lo hace), tener un proyecto estable, una cancha donde jugar es un placer, un propietario que es la envidia de media Europa o una ciudad donde vienen los guiris a disfrutar de sus últimos días, lo dijo en su día Boza Maljkovic. Pero si no estás en la Euroliga, no aspiras a los mejores jugadores.

No se trata de una queja, es verbalizar la realidad. El club, por boca del presidente Antonio Jesús López Nieto, ya dejó claro que en las circunstancias actuales del baloncesto europeo, el sitio de Unicaja no está ahí, pagando al menos medio millón de euros por jugar y no tener retorno, ni posibilidad de mejorar económicamente, haciendo proyectos en los que lo mismo no serviría ni siquiera ganar (como si fuera fácil) para seguir con ese estatus.

En muchas ocasiones, desde fuera se ha comentado que el club tiene un Banco detrás. A ver, sí y no. La estructura de propiedad y patrocinio (Fundación Bancaria y Unicaja Banco) da una seguridad y una tranquilidad, especialmente a los directivos que no gozarían en ningún club del continente, ya que con no dar un espectáculo en el palco cumplen con su función desde 1977, pero a la hora de ir a reclamar algo que se salga de la aportación, cosa que sería indispensable para apostar por la Euroliga, lo mismo, es preferible que todo dependa de una sola persona, cosa que ocurre en muchos clubes de esa competición, sobre todo si ese propietario está encantado con el «capricho», en lugar de tener que convencer a un consejo de administración ajeno al plano deportivo, que seguro que tiene numerosos lugares, además de sensiblemente más baratos dónde gastarse varios millones del presupuesto.

Ojo, que como espectáculo, la Euroliga me parece lo mejor en cuanto a competición de nuestro deporte, pero si comparo mi coche con el que pasea cualquier futbolista, me gusta el suyo, pero no lo puedo comprar.

Nos queda mucho verano hasta que el equipo vuelva a jugar. Seguro que hay salidas que no nos hacen ninguna gracia, y la estructura en la planificación no será igual que esta temporada pasada que llenó de éxito cada día de competición. Se perderán más partidos e inevitablemente se comparará a los nuevos con los que se marcharon, pero dudar incluso antes de lanzar el primer balón al aire me parecería un signo de inmadurez que no hablaría bien de quienes tenemos que seguir apoyando a quienes tienen su crédito intacto.

Que disfruten de estos días, nos merecemos estar bien.