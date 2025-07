Carreteras solas

En una carretera nacional que, sin ser autovía, sirve para unir el Cantábrico con el Mediterráneo, había bastante tráfico en sábado de los de «operación salida», sobre todo hacia las playas del segundo mar. De pronto un parón. La circulación se interrumpe a cada tanto para los que marchan en una y otra dirección. Un extraño corte de carretera, sin que se vieran trabajos ni personal. ¿Un derrumbe, un accidente, una obra de calado? No, no, eran dos solitarios semáforos, que cortaban el tráfico en varios cientos de metros. ¿Qué obra puede ser esa? Resultó ser el desbroce de las cunetas, con el material cortado el día anterior pendiente de ser retirado. Debió de concluir la jornada del viernes sin que acabara el trabajo, ni nadie previera las consecuencias. Por cierto, en las 8 horas de 800 kilómetros de trayecto, autovía en parte, no fue divisado un solo vehículo de Tráfico.

Suscríbete para seguir leyendo