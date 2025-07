La vida sin Cuca

Cuca Gamarra. / E. Press

Yo es que no sé qué vamos a hacer sin Cuca Gamarra. Ese gesto desabrido, esas mandíbulas apretadas, esa gestualidad sargentona, esa energía. Era oír a Gamarra por tierra, mar, aire, radio o televisión y erizársele a uno la piel y las intenciones. Gamarra era un chute, un subidón, un malalechismo para afrontar el día e incluso la noche sin que nadie ose toserte.

Le ha dicho a Feijóo que quiere dejar la secretaría general del PP o eso es lo que nos ha dicho que ha pasado. No sabemos qué será de ella, a lo mejor pasa a estar en un segundo plano y en lugar de alegrarnos los telediarios nos alegra Informe Semanal. En lugar de estar hasta en la sopa, gazpacho, cada día, pasa a estar solo en las fiestas de guardar.

Dicen que Tellado insulta mejor; le hace sombra. Otros creen que demasiado ha durado con Feijóo, siendo como era colaboradora íntima de Pablo Casado. Gamarra se adapta bien a los cambios, lo cual es síntoma de inteligencia en la vida pero de chaquetismo en la política. Tanto proclamar el fin de Pedro Sánchez y se va a ir ella antes. Aunque no hay que descartar que un día sea ministra, embajadora o presidenta de Paradores. Ya fue alcaldesa de Logroño, pero en un sitio bello, tranquilo y que da buen vino no hay posibilidad de desarrollar toda la antipatía que una lleva dentro, así que su eclosión ha sido en la vida nacional, cuando se trasladó a Madrid. En estos tiempos tiene muy mala prensa ser secretario general de nada, aunque Gamarra no ha trincado mordidas, ni apaña contratos ni dirige una red corrupta ni se va de putas. Sus juergas eran las sesiones de control del Congreso, gozando de arremeter contra Sánchez, Bolaños o María Jesús Montero. Rictus de placer trufado con el gesto como de ir a arañarte.

No eres nadie si Cuca Gamarra no te ha atizado. No tiene, cuando zahiere, esa dulce cadencia en la voz que posee Cayetana Álvarez de Toledo pero con ella no oyes como un bisbiso de aspid: va con todo cuando arrambla dialécticamente. Sus negros, los gamarros, le hacen frases con subordinadas pero ella siempre encuentra el punto y seguido con el que continuar arremetiendo contra el PSOE.

Feijóo la va a mandar al gallinero de la dirección pepera. Ahora que estaba en quinto de Cospedal y había hecho olvidar a Soraya Saénz de Santamaría. Lo alborotará. No pocos de los suyos celebran su caída. Suele pasar.