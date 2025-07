Bienvenidos a un nuevo mundo, por Venancio Rodríguez Sanz

Me dijo un pajarito que la guerra en Gaza ya va a terminar y tiene lógica. ¿Por qué? Porque el principal soporte de Hamás era Irán y este ha quedado completamente inutilizado. Hamás ya no tiene realmente quién lo apoye, se quedó solo contra Israel, la potencia militar que reventó a Irán. Lo que sería ideal es que Hamás entienda que es una guerra que no la va a ganar, que ya perdió el territorio. A lo que Hamás apostaba era a que la comunidad internacional obligara a Israel a retirarse y entonces Hamás empezaría a reconstruirse desde Gaza. Pero todos los organismos de la comunidad europea han resultado irrelevantes. Las únicas voces que se escucharon fueron las de Israel y la de Estados Unidos. Lo que implica que la guerra acabará en dos semanas. Lo que quiere decir la redición de Hamás, la liberación de los rehenes, los integrantes de Hamás se irán al exilio y entonces empezará un cambio de la estructura de poder en Gaza. Obviamente, la seguridad y la vigilancia estaría a cargo de Israel y EE.UU.

Entonces las riendas de Gaza estarían a cargo de 4 países sin Hamás de por medio: Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Jordania. Este es el precio de jugar a la guerra: que si pierdes, tu contrincante pone las condiciones. Lo lógico es que el territorio de Gaza no se le devuelva a Hamás porque se reorganizarían. Lo lógico es que se intervenga. Lo que quiere decir meter un aparato de poder no palestino. Estamos hablando de una recomponían del Medio Oriente. Estamos hablando de una nueva realidad que se viene para todos estos países. ¡Amén!