Gente a la espera que no sabe si reinventarse o poner una queja a la Renfe. / Daniel pérez/efe

Cada vez que oigo a alguien decir «toca reinventarse» doy un respingo y me alejo. Es que me parece que al soltar la frase va a saltar en pedacitos, se va a formar una polvareda y el sujeto en cuestión, una vez despejada la polvareda va a aparecer con capa de superhéroe. O en pelotas. O vestido de ejecutivo. Aunque ahora en las empresas incitan a los altos mandos a ir con atuendo informal los viernes. Dicen que se rinde más. A lo mejor usted vio el viernes pasado a su jefe en chanclas y con camisa de flores mientras le pedía un informe.

Toca reinventarse. Lo dice gente que ni siquiera se ha inventado. Lo más normal es que nos hayan inventado otros: los padres, el entorno, el colegio, la educación, los amigos y parejas, las redes sociales. Hay gente que busca ser uno mismo y solo busca en los demás. El reinvento tiene buena prensa pese a que es una reiteración y las reiteraciones (a veces vendidas como homenaje) no gozan de prestigio. Reiteran los pesados, los nacionalistas, el pepino sin cáscara en ayunas, los que venden crecepelos y los que se repiten más que el ajo, que es algo, ven, auténtico y perfecto y que por lo tanto no necesita reinvención ninguna. Voy a reinventarme, dice un cincuentón que se queda en paro, como si no tuviera claro que lo que le toca es adaptarse. Ya es tarde para ser otro: será tomado por impostor. Ojo, no quiere decir que no triunfe. Pero habrá de fingir o actuar. Hay gente que actúa todo el tiempo y le va bien en la vida: puede que incluso tengan un chalé en la playa. Pero no pueden invitar a nadie porque es ahí dónde pueden ser auténticos y si invitan a alguien lo cazan en su impostura. Toca reinventarse, dice un cocinero consagrado. Y uno se pregunta: en qué. Quedando en ascuas acerca de que si es que el hombre es también albañil y se apresta a manejar la garlopa. Lo más seguro es que vaya a cambiar la carta y por tanto los precios. Dice en una entrevista que va a reinventarse pero como la entrevista le llena el restaurante, reinventa el cocido maragato o las alubias a la vasca pero no se reinventa él. Tal vez al autor de la entrevista, su jefe, un viernes en chándal, le diga que se reinvente. Propondrá entonces reinventar los contenidos de la publicación. Todo para nada.

También hay gente que nunca dice lo de «toca reinventarse», del mismo modo que hay gente que nunca ha probado la sopa de tiburón o la prosa de Lezama Lima. Pero ojo, pueden estar emboscados y tener las mismas intenciones: son los que dicen ‘cambiar el chip’. No hay chips (¿chipes?) en el mundo para tanto cambio. Me imagino a uno que trabaja en una fábrica de chips diciendo que tiene que reinventarse. To pa ná.