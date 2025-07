Encaje de bolillos

Los Sex Pistols. / l.o.

En la noche del 10 al 11 de noviembre de 1619 el filósofo René Descartes se encontró cara a cara, en medio de un sueño, con las claves del método racional de su invención que permitía el acceso a la certeza a través de la supresión de la duda. El relato de esta singular revelación aparece en el cuaderno Olympiques, hoy desaparecido, según las crónicas de la época. Tuvo lugar en un sueño lúcido, gestado al calor de una estufa en una aldea cercana a la ciudad germana de Ulm, en uno de esos momentos que los ejércitos se regalaban para el cese temporal de la guerra, debido al mal tiempo del invierno centroeuropeo. La situación en la que se produjo la modorra creativa recuerda bastante a la de los chistes de Gila y la importancia de la ensoñación sirve de punto de partida para la Parte Segunda del Discurso del método.

Según el teólogo y crítico francés Adrian Baillet, autor de la primera biografía de Descartes, dicho estado de cosas se corresponde con los tres sueños consecutivos que tuvo el filósofo en aquella noche del invierno de 1619 y la interpretación que hizo de ellos nuestro ilustre durmiente. Los dos primeros fueron pesadillas; el tercero, alumbró una genialidad intelectual. En el primero, Descartes huye aterrorizado ante la presencia de un grupo de fantasmas y siente que no puede caminar todo lo rápido que quisiera, al constatar la debilidad del lado derecho de su cuerpo, lo que le obliga a compensar el movimiento con el lado izquierdo con objeto de poder sostenerse y caminar. Para protegerse del fuerte viento, se refugia en un colegio y decide ir a su capilla para rezar y librarse de su angustia. Pero finalmente cambia de opinión, al acordarse de que no había saludado a un conocido antes de entrar en el colegio, e intenta enmendar su incorrección, regresando a la calle. En ella, aun con el viento en calma, la gente camina erguida salvo él. Al despertar, Descartes dice sentir un dolor agudo en el lado derecho, se siente atrapado por el miedo y se siente culpable, lo que le hace meditar sobre el bien y el mal.

En el segundo, Descartes se despierta sobresaltado por un ruido repentino de gran intensidad, semejante a un trueno, y percibe cómo su habitación está llena de chispas, un fenómeno que le resulta familiar. Abre y cierra los párpados varias veces e intenta concentrar su atención en los objetos del cuarto, para recuperar la normalidad en la percepción. Acto seguido, se dispone a encontrar razones filosóficas de lo sucedido, y vuelve a dormirse.

Misterioso libro

Finalmente, en el tercero de los sueños, Descartes encuentra un misterioso libro en su mesa de trabajo que resulta ser un diccionario; luego, descubre otro libro inesperado, una recopilación de poetas latinos (el Corpus Poetarum) en el que lee al azar este verso: “¿Quod vitae sectabor iter?” (“¿Qué camino he de seguir en la vida?”). Un hombre desconocido le muestra otro poema, que cree importante y comienza con las palabras “Est et non” (“Sí y no”). Descartes dice conocer el verso, obra de Ausonio, e intenta encontrarlo, sin éxito, en la antología de poemas latinos. Tras la revelación de la importancia del método como camino para la razón teórica y práctica y la importancia de la duda (“si y no”) para emprenderlo, el filósofo recobra la lucidez, aunque sigue soñando y trata de interpretar el sueño antes de despertar.

Descartes atribuía un poder cognitivo a los sueños que parece desentonar con su actitud racionalista. ¿Cómo conciliar las virtudes de la conciencia onírica de los sueños lúcidos con la confianza en la racionalidad del mundo y la consideración de la razón como guía para la conducta humana individual, social y política, frente al reino de las apariencias y las meras opiniones? Esta misma pregunta me ha asaltado recientemente, después de los tres sueños en días consecutivos que he tenido en un ingreso hospitalario por una feliz operación quirúrgica protagonizada por el Dr. César Ramírez y su brillante equipo. Como en el caso de Descartes, dos de ellos fueron pesadillas (y me llevaron al pánico, al despertar) y el tercero, esclarecedor.

En el primero de mis sueños mantengo una animada conversación sobre la obra de Freud, con dos amigos, Isabel García y Rafael Carretero. Mientras alabo las excelencias de obras como El malestar en la cultura y Totem y tabú, mis amigos muestran sus preferencias por algunos artículos de la primera época del vienés como psicopatólogo. En cualquier caso, tuve un despertar angustioso en la UCI que traté de calmar con la sonrisa que me provoco la ocurrencia de invitar a Freud a mi sueño. No tienes remedio, pensé. En el segundo, descubrí la razón de esta presencia: mi vivencia correspondía a estar instalado en la región “preconsciente” de la mente, como sostenía la “teoría topográfica” freudiana, hasta 1920, regida por el principio de realidad y respetuosa con las conexiones lógicas. Las regiones restantes son el “consciente” (la conciencia) y el “inconsciente”. Como lo preconsciente, recuerdos y aprendizajes disponibles que pugnan por hacerse conscientes, recuerdo mi lucha por salir de este sueño –en el que recitaba un “poema perfecto” de un poeta alemán-, por recobrar la conciencia, aunque me quedara el resto de la noche en vela y gustarme más la teoría del aparato psíquico en la que aparecen el yo, el ello y el superyó.

Tela de araña

Y llegó la tercera noche. El catéter venoso central instalado en mi cuello en el que concurrían los múltiples cables que poblaban mi cama, cerrados algunos de ellos por unos tapones de colores, era una poderosa tela de araña de la que dependía mi supervivencia (medicación y alimentación). Y la araña parecía gozar agitando los tapones a mis espaldas, con un sonido que me recordaba vivamente al de la confección del encaje de bolillos tradicional, tejiendo minuciosamente un manto protector con ese ir y venir acústico que se me clavaba impunemente en el trapecio derecho. Pero el tejido de esta tercera noche merecía la pena.

Resulta que, momentos antes de dormir, me llegó por el ciberespacio una breve referencia a las teorías del médico alemán Ryke Geerd Hamer sobre la relación entre las enfermedades -en especial, el cáncer- y los conflictos psíquicos y emocionales no resueltos: lo psíquico, como desencadenante de lo biológico. El optimismo de Hamer le llevó a sostener la curación natural de las enfermedades tras el reconocimiento y la resolución de los conflictos emocionales. Es fácil reconocer también aquí el viejo objetivo del Psicoanálisis de Freud, en su intento de coronarse como ciencia. En definitiva, se trataría de elaborar métodos de diagnóstico y principios estructurales para lograr identificar las causas emocionales de la enfermedad.

Con este material me sumergí, no sin temor, en el nuevo sueño, tras peripecias varias en la mansión del poeta alemán, y sentí la necesidad de despertar. Me oía a mí mismo emitir sonidos sin articular, pese a mi afonía, dirigidos a mi hijo Hermes, que me acompañaba esa noche en la habitación del hospital y viera la luz un 10 de noviembre, la misma fecha de los sueños de Descartes. Fue angustioso acceder al estado de conciencia pero, por fin, pude hacer público lo que había soñado, expresar mi desazón emocional: “Te quiero mucho”, dije a mi hijo. Sea o no una de las causas de mi enfermedad, sirva mi testimonio para mostrar mi rebeldía frente a las dificultades de los jóvenes para tomar las riendas de su vida. Lo de la racionalidad del mundo es harina de otro costal. Esa misma mañana, una de las enfermeras que me atendía le dijo a su compañera: “Me acaban de llamar del Carlos Haya para hacer una sustitución como limpiadora; a mí me da igual, voy a decir que sí”.

'God Save the Queen'

Los legendarios Sex Pistols, banda fundada en Londres en 1975, y auténticos padres del movimiento punk en el Reino Unido, lanzaron en 1977 la canción “God Save the Queen (Dios salve a la Reina)”. La crítica de los valores caducos de la tradición británica y el grito desgarrado frente al conformismo social y la ausencia de oportunidades para los jóvenes en el marco de las sociedades opulentas del consumo desaforado y bienestar efímero que airea la canción no les resultaba ajenos a gran parte de mi alumnado. De hecho, me preguntaban si esta canción era “de ahora”. En mi “ahora”, el tintineo del encaje de bolillos de la vía central, el olor metálico y acre de la nutrición parenteral, la sonrisa de muchas de las sanitarias con las que me habría gustado casarme, el apretón de manos del Dr. Ramírez diciéndome que –gracias a la ciencia, añado yo- el cáncer me ha abandonado y, sobre todo, la respuesta de mi hijo: “Yo también te quiero mucho, papá”.