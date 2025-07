La familia, según Chris Duarte

Chris Duarte. / l.o.

Este pasado mes de febrero, Duarte era agente libre, acababa de ser cortado por Chicago Bulls y sobre la mesa tenía ofertas de Europa, de China y hasta pequeños contratos para volver a la NBA, pero su destino fueron los Vaqueros de Bayamón de la BSN de Puerto Rico. «Mi familia y yo entendemos que esto es lo mejor para mí. Mi esposa es de Bayamón, llevamos 7 años juntos y tenemos 3 hijos. Ahora esto es lo mejor para mí», decía en Primera Hora.

Chris no conoció a su padre biológico, Christian Theoret, que le dio el nombre y un pasaporte canadiense, porque falleció cuando sólo tenía 6 meses de edad. Su madre Ana Luisa tuvo que sacarlo adelante en Puerto Plata con muchos sacrificios y con la ayuda de Leonardo, su padre de crianza, como contaba en CDN Deportes. «Él durmió conmigo, jugó a la play, me dio su apoyo, mi papá siempre estuvo conmigo». Ese amor a la familia fue lo que le llevó a ocultarles las penalidades que paso con 16 años en Estados Unidos cuando perseguía su sueño. «Yo vendía galleticas en la calle y pedía dinero para poder viajar para jugar. Fui a la única escuela que me quiso, pero tenía que trabajar pasando la aspiradora y limpiando». Jugando al baloncesto ganaba unos 2.000 pesos, 28 euros, y sus padres le enviaban otros 100 dólares desde casa.

Época dura

«Fue una época dura, lejos de casa, sin dinero, sin saber inglés y con días donde apenas podía comer un sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada», recuerda en Alofoke Radio Show. Su calidad en la cancha, lastrada por su inglés y su expediente académico le llevó a Northwest Florida State College. Allí, el jugador que nunca salía por la noche decidió salir un día y a través de unos amigos conoció a su mujer, Sylvia. La persona que comparte su vida. Una de las primeras cosas que Chris le pidió a Sylvia fue: «Tienes que llevarte bien con mi familia, no voy a permitir que una mujer me separe de los míos».

De Florida a estrella en Oregón y el difícil paso a la NBA: «Todos son buenos y cuando llegas allí tu rol cambia. Yo era el número 1 en Oregón, de los mejores en HS de Estados Unidos y mi rol cambió». Su debut en la liga es todavía el mejor de la historia de los Indiana Pacers con 27 puntos y seis triples, superando el récord anterior que tenía Chuck Person con 17 puntos desde 1986.

Su primer viaje a Europa fue el verano pasado con su selección para el Preolímpico de Grecia y su primera parada un amistoso contra la selección española en Alicante. No es de grandes gastos. «Lo más que he gastado fue una vez en Canadá, que gasté 8 mil dólares en una pinta (Ropa elegante)», aunque pierde la cabeza por las zapatillas de baloncesto: «Tengo un cuarto lleno, cada vez que voy a una tienda o entro en la web compro un par o dos. De pequeño, a veces, mi madre, aunque podía, no me los compraba para enseñarme. Yo jugaba con los tenis con agujeros y ahora tengo muchos».

Su familia

Su círculo íntimo sigue siendo su familia: «Yo ando con las mismas personas con las que crecí, mi familia, mis hermanos, mi mujer, mis primos… y si, tengo amigos, los veo y los trato, pero no es lo mismo». Su cuerpo refleja ese amor en forma de tatuajes: «Mi hijo, mi hija, mi mujer, frases que hacemos a medias con ella, las fechas del nacimiento de mis hijos y un texto debajo del tatuaje de su hijo, «Confía en mí porque te amo mas que a mi propia vida»». Y en el pecho, su primer tatuaje, la cara de su abuela: «Mi madre tenía varios trabajos y ella nos cuidó mucho».

A sus 28 años, este amante de la familia y las matemáticas - «Me gustan los números. Siempre fue mi materia favorita»- llega a Unicaja para abrir su carrera en Europa y darle un nuevo impulso. Con un potencial enorme podría convertirse en uno de los mejores fichajes de Juanma Rodríguez de los últimos años, y eso es decir mucho. Carpe Diem.