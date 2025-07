A quien corresponda (Gobierno), por Rosa Anaya

Ignoro si sabrán que hay gente que pasan necesidad, otros que no tienen ordenador y otros que no saben hacer ciertas cosas por el móvil. También personas mayores y no tan mayores.

He hecho una llamada de teléfono y una locución (estas quitan puesto de trabajos es más humano, cercano escuchar la voz de una persona)El primer número, ( locución) me manda a otro número de teléfono así hasta 15 veces sin lograr hablar con nadie. En mi vida he visto tanta burocracia como la que hay hoy y da bochorno, por no emplear otra palabra.

La propia locución te habla de protección de datos, ¿de verdad? Pero si nos bombardean todos los días el teléfono llamándonos con engaños donde saben nuestros nombres y donde vivimos. Esto debe ser una broma.

Se necesita hablar e ir a la seguridad social, en este caso concreto. No te permiten entrar para pedir cita, dicen que por web o teléfono s. Por teléfono? 15 números que no han servido de nada. Una falta de coordinación que uno no logra entender. Mandan a una persona a la seguridad social del mar. Obvio cuando llega a las 9 le preguntan y esa persona no es trabajador del mar y vuelta a casa.

El ministro de asuntos sociales debería hacérselo mirar, porque esto es un caos. La gente necesitamos que nos faciliten las cosas y no trabas y trabas. Así que poneros a trabajar y menos burocracia, menos locuciones y más cercanía.