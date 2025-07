El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez / Rocío Ruz - Europa Press

Revuelo ‘habemus’ en este intenso fin de semana. PSOE y PP se la juegan, cada cual en un espacio y circunstancia diferente. En el Comité Federal el PSOE y en su Congreso el PP. Dos imprescindibles encuentros de cara a seguir caminando hacia el futuro.

El PSOE tiene que aclarar muchas cosas. Aunque siempre se ha de contar con la presunción de inocencia, existen sospechas fundadas sobre la supuesta corrupción. Despejar dudas, aun siendo complicado, debe ser el principal objetivo en política para seguir contando con la confianza de la ciudadanía, puesto que los contrincantes se encargan alevosamente de sembrarlas. Dado lo ocurrido solo cabe un cambio radical que limpie y garantice que no se repita la supuesta barrabasada. Tal vez deberían de separar, como hace el PNV, la gestión del partido de la gestión del gobierno. Seguimos expectantes…

El PP no acaba de encontrar el sitio adecuado para ejercer una oposición eficaz. Anda enredado en contubernios intrigantes, con un estilo bronco, faltón y barriobajero, impropio de un partido de Estado. Solo tiene la puerta abierta a su derecha. Quiere acceder al poder por demérito del otro, sin clarificar su compromiso programático. Lo suyo sigue siendo el acoso y derribo del ‘sanchismo’ como eje fundamental de su estrategia, obviando su propio pasado infecto. Parece que ahondará en ello con Tellado como secretario general.

La gota china, aunque le digan malaya

Esa estrategia, metafóricamente hablando, se asemeja a la gota china, que era un método de tortura psicológica. Una gota de agua fría golpea cada cinco segundos la frente del reo. Esta situación quebraba voluntades.

La uso como metáfora o símil para constatar lo que le ocurre al gobierno y en concreto a Pedro Sánchez. Cada lunes, más o menos, cae una gota sobre su frente, machaconamente. Parece que hay un dios menor que anda por ahí controlando el suplicio. Tal vez sea el de la iglesia aznariana, como dice Wyoming. Ya se sabe, aquello de: «El que pueda hacer que haga…». Lo cierto es que, vaya casualidad, el hecho se repite con precisión matemática cada semana. Debe haber un interesante almacén de gotas de agua que podría acabar perforando la roca, imponiéndose a los logros de Sánchez por muy meritorios que sean, o tal vez no…

Cuesta sustraerse al influjo machacón de algunas verdades y otras insidias, con las que se construye el relato exterminador del «pérfido Sánchez». El omnipotente Pedro todo lo puede, incluso cargarse la Constitución y su entorno legal. Nunca soñó Pedro con tanto poder como el que le otorga VOX y PP. Él es responsable de todo lo que pasa en este país; eso sí, solo de lo malo, lo bueno queda para los otros, o no se nombra.

Sánchez parece noqueado ante tanta evidencia, pero cuidado, dada su resiliencia e instinto, puede surgir un Cid Campeador que, aunque parezca muerto políticamente, salga al galope en caballo corredor y derrote a las huestes enemigas, aprovechando que celebran con algarabía el presumido éxito.

Las gotas del WhatsApp

El WhatsApp gotea cuando se invade la intimidad y logra informaciones desde el filibusterismo político e investigador. Como ejemplo tenemos los WhatsApps de Sánchez y compañía. Ni el WhatsApp del más santo resistiría su publicación. Malparado saldría, al igual que hemos de salir todos cuando hablamos en la intimidad, cuando se nos va la lengua más allá de lo prudente, sin pensar en las consecuencias, diciendo lo que realmente pensamos de determinados pendejos.

Sería un buen ejercicio de honradez y ejemplo de honestidad e integridad ética y moral, conocer todos los WhatsApps de los políticos. Especialmente de los más beligerantes y aguerridos, los que insultan y descalifican, el de los amantes de la fruta… Además de Sánchez y todos los presidentes autonómicos, los Koldo, Ábalos y Cerdán, los Mazón, Feijóo, Tellado, MAR y Ayuso, Abascal y Ortega, por poner algún ejemplo, sin olvidarse algún que otro juez… y, si me apuran, los de las empresas supuestamente corruptoras que contratan con la Administración.

Lecciones de honradez

Dada la trayectoria de los partidos políticos en nuestro país y lo acontecido en décadas pasadas y el presente, tanto a nivel nacional como autonómico, no creo que el PP esté para dar lecciones de honradez. El lastre que tiene de corrupción lo descalifica por mucho que descargue culpas sobre el ‘sanchismo’, acusándolo de todo lo habido y por haber y condenándolo de antemano. Muestra una forma mesiánica de presentarse como salvador o alternativa al caos que van cultivando ellos mismos, escondiendo lo que porta su mochila.

En todo caso, el PP, no expone el contenido exhaustivo de su programa, si es que lo tienen, lo que nos mantiene en la duda sobre qué quiere hacer cuando llegue al poder, aunque lo podamos imaginar por declaraciones de su líder, incluyendo algún lapsus linguae. Lógicamente cuesta dar un voto de confianza a quien no es capaz de hablar claro y exponer lo que pretende hacer, aunque algunas decisiones de sus gobiernos en comunidades, aliados con VOX, lo adelanten.

El congreso del PP

El programa de Sánchez ya lo sabemos, con luces y sombras, por la experiencia habida, y cada cual lo valora según su santo parecer. Ahora, tras el congreso de este fin de semana puede que el PP nos aclare el suyo. Es estrictamente necesario para ganarse la confianza del electorado si quiere acceder al gobierno del país. El fin de semana se la juegan y ha de dejar claro para qué quiere el poder, así veremos el apoyo que genera su proyecto.

Sánchez tiene otro dilema de marca mayor, referente a la supuesta corrupción de Cerdán y compañía. También ha de mover ficha en estos días de cónclave socialista, con el Comité Federal, en un incierto tablero donde no se descarta un resbalón del rey en caída libre. Todo depende…

Por otro lado, hemos de reconocer que Feijóo lo tiene difícil. Solo puede mirar a la extrema derecha, como ya he referido. Pero ese hijo pródigo es exigente y quiere matar al padre, en plan Edipo, para ostentar más poder desde su ‘pureza ideológica’, como ya ha demostrado en Murcia y otros lares. A su izquierda, caminando por el centro, se topa con el muro que fraguó ante los nacionalistas, con quien siempre se entendieron, pero ahora, con VOX en la ecuación y algún fallo garrafal, no cabe entendimiento. Entenderse el nacionalismo español y el catalán o vasco es un oxímoron, dado que hablamos de conflicto por un mismo espacio geográfico.

Demasiadas preguntas en el tintero

El PP no puede tener como carta de presentación exclusiva el derogar el ‘sanchismo’. Tiene que plantear qué pretende hacer para que la gente valore su opción. No vamos a votar para peor, supongo. Los ciudadanos tenemos demasiadas preguntas en el tintero sin respuesta. Esperamos aclaraciones de los casos de corrupción, no solo los presuntos del PSOE en investigación, sino los del PP que están pendientes de juicio y los que se están instruyendo y afectan a diferentes comunidades. Sería bueno que al votar ya tuviéramos información sobre los fallos judiciales referentes a esos casos que preocupan, tanto de unos como de otros.

Tengamos fe en que la justicia se imponga dejando bien claro la ausencia de intereses partidistas en el mundo de la judicatura, despejando las dudas y sospechas que pululan sobre la excelencia de los proceso de instrucción habidos y una posible doble vara de medir.

El pecado original de la derecha española

El pecado original del PP está en su propio génesis, pues es hijo de Alianza Popular, creada por exministros franquistas. O sea que, en su esencia, tras cuarenta años, subyace la ideología del viejo régimen, aunque se diera una extraña metamorfosis en la transición. Mientras que parte de nuestra derecha es hija del fascismo, la derecha europea luchó y lo derrotó. He ahí la diferencia. En realidad nuestra derecha es heterogénea, donde anidan diferentes sensibilidades. El PP debería reconsiderar esa situación y, dado que VOX asume esa representación, mostrarse como homologable a nivel europeo, dando la espalda a los postulados extremos. Pero el riesgo es grande, porque puede haber un importante trasvase de votos. No se puede obviar la larga mano del Caudillo…

Mientras tanto paciencia ciudadana y a verlas venir antes que dejarse llevar por discursos torticeros y cantos de sirenas. Ahora, cuando la política se muestra excesivamente tóxica, se requiere una sosegada reflexión.