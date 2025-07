‘Tempus non fugit’

El professor Roger Penrose. / l.o.

Ahora que terminan los exámenes para los universitarios, recuerdo que por entonces me preguntaba si era tan fundamental el cronómetro para comprobar en los estudiantes su nivel de conocimiento.

Necesité tres convocatorias para aprobar la última materia que me separaba de licenciarme, ‘Derecho Procesal II’, una asignatura con más temario que algunas oposiciones.

Iba con todo a junio, y para superarla, su examen constaba de siete preguntas. Dictaban la primera, apuntaban la hora en la pizarra, y te daban quince minutos. Así, una a una. Puede imaginar los niveles de cortisol en aquellas aulas. ¿De verdad era el mejor modo de constatar lo aprendido?

En 2021, el profesor Brian Greene de la Universidad de Columbia entrevistó a un señor de 90 años que contó que, en el instituto, se le daban muy bien las matemáticas, pero nunca aprobaba. De hecho, llegaron a bajarle de curso.

Hasta que se topó con un profesor. Este se dio cuenta de que era brillante y sus ejercicios eran impecablemente formulados, pero al finalizar el tiempo de examen se quedaba siempre a la mitad de la hoja. Como el recreo era justo después, acordaron proseguir durante el mismo. A veces, confesaba al profesor Greene, necesitaba incluso parte de la clase siguiente.

El entrevistado era Roger Penrose, Premio Nobel de Física en 2020. De no haber dado con aquel docente, o de habérsele exigido un modus operandi como el del examen que relataba al principio, quizás no se habría dedicado jamás a la física o las matemáticas. ‘Tempus fugit’ queda bien en los tatuajes, no lo niego, pero nunca dejó de ser la paciencia hija de la sabiduría y madre de la ciencia.