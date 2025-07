El cartel que ni la feria merece

Hay ideas que, sobre el papel, suenan modernas, participativas, incluso democráticas. Y luego está la realidad. La cruda, despiadada y a menudo decepcionante realidad. El caso del cartel de la Feria de Málaga es uno de esos ejemplos perfectos donde las buenas intenciones terminan empedrando el camino hacia un resultado más que discutible.

Hace unos años, el Ayuntamiento de Málaga -con ese espíritu contemporáneo que tanto gusta a los gestores públicos en busca de simpatía ciudadana- decidió que sería una buena idea que el cartel de nuestra feria fuese elegido por votación popular, tras la apertura de un concurso público. Que la ciudadanía pudiera votar su cartel favorito sonaba, en apariencia, a apertura cultural, a fomento del talento local, a cercanía institucional. Todo muy bonito. Todo muy guay. Todo muy siglo XXI. Y además con un filtro previo de notables expertos en arte que harían la criba de todo lo que llegara para que el malagueño solamente tuviera que elegir entre el néctar de la calidad artística.

Pero no. La experiencia ha demostrado que esta fórmula no funciona. Es más: ha dejado claro que no solo no mejora nada, sino que ha propiciado una caída en picado de la calidad artística del cartel que representa una de las grandes fiestas del sur de Europa. Se ha pasado del óleo al clipart. De los grandes pinceles al banco de vectores. De los artistas con nombre y obra a las composiciones insulsas, previsibles, copiadas y, en muchos casos, directamente malas.

Este ser humano que les escribe, en su día, pensó que quizá el concurso podría ser una buena vía para abrir puertas, para dar oportunidades, para oxigenar el panorama. Pero me equivoqué. Y lo digo sin dramas: reconocer un error es el primer paso para enmendarlo. Y este lo es. Porque el cartel de la Feria de Málaga -que no es un evento menor aunque la gente vaya en bermudas- merece mucho más que una batalla de votos por internet entre familiares, amigos y allegados.

¿Dónde están los artistas? ¿Dónde quedó aquella dignidad que tuvo en otro tiempo el encargo del cartel? ¿Dónde se perdió esa conciencia de que lo visual, lo simbólico, lo que cuelga en marquesinas y estampa camisetas, también forma parte del alma de una fiesta?

Lo que se presenta ahora son imágenes pobres, composiciones planas, reproducciones sin alma hechas con herramientas digitales al alcance de cualquiera. Muchas veces, incluso, con material reutilizado o directamente descargado de Freepik. Y así, lo que debía ser una representación vibrante, emotiva, creativa y poderosa de la Feria de Málaga, se convierte en un pastiche sin fuerza, sin vuelo, sin Málaga.

Frente a esta deriva, conviene dejar clara una idea que muchos compartimos: el cartel de la Feria debe ser un encargo. Claro, directo y sin complejos. Como lo es el cartel de la Semana Santa. Como lo han sido en su momento otras grandes piezas del calendario malagueño. Hay artistas más que capacitados para asumir este reto y hay instituciones sobradamente solventes para asesorar en ese proceso: fundaciones culturales, academias de arte o comités curatoriales con criterio.

No hace falta inventar nada. Hace falta aplicar sentido común. Y gasta bien esos seis mil euros.

Porque no: no todo el mundo está preparado para elegir un cartel. Y decir esto no es menospreciar a nadie. Es simplemente reconocer que el arte -como la medicina, la arquitectura o la ingeniería- necesita conocimientos, experiencia y sensibilidad. No puede depender del criterio de quien tiene un bar, de quien regenta una peña o de quien quiere hacerse una foto votando «lo que más le gusta».

No se trata de excluir, sino de cuidar. De cuidar a la Feria, su imagen, su proyección y su legado. Porque cuando uno encarga una obra a un artista, no solo obtiene un cartel. Obtiene una obra con firma. Un testimonio estético del momento, del autor y de la ciudad. Y eso, además, enriquece el patrimonio público: cada año, Málaga sumaría una pieza más a su pinacoteca municipal. ¿Acaso no es esa una buena forma de invertir en cultura?

Y no, este artículo no es un ataque contra quien haya ganado el concurso de este año. Faltaría más. Esa persona ha participado conforme a las bases, ha presentado su propuesta, y ha ganado. Enhorabuena. Pero no confundamos mérito con calidad. Su victoria es legítima, pero el resultado no deja de ser, seamos honestos, mediocre.

Y de lo mediocre, Málaga ya ha tenido bastante.

La Feria es una fiesta de raíces profundas, de historia, de alegría desbordada, pero también de estética y tradición. Lo simbólico importa. Lo visual comunica. El cartel no es un trámite; es la carta de presentación de una ciudad que se vende -y se defiende- como destino turístico de primer nivel. ¿Qué mensaje estamos lanzando si nuestra imagen principal es endeble, anodina o impropia?

Es hora de rectificar. De confiar en quienes saben. De poner el cartel de la Feria de Málaga en manos de artistas, no de algoritmos. De dignificar lo que mostramos. De apostar por la excelencia sin complejos. Porque, aunque a algunos les parezca una cuestión menor, los símbolos también cuentan. Y a veces, dicen más de nosotros que las palabras.

El cartel de la Feria no es una anécdota. Es un espejo. Y convendría que el reflejo fuese algo más digno de lo que hoy tenemos ante los ojos.

Viva Málaga.