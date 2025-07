Miedo a la oscuridad

El PP se queda sin un afiliado un voto, que eso de la democracia interna es cosa incómoda y cualquiera sabe a dónde nos puede llevar, y todos contentos y sonrientes en la foto, como debe ser. Ya el pasado día 16 se celebraron en las sedes del PP las primeras votaciones del régimen vigente, y así Feijóo consiguió el 99,72 por ciento de los votos, más que a la búlgara diría que a la norcoreana. Y es que se celebra este fin de semana el veintiún congreso del partido gallego de toda la vida -Fraga, Rajoy, Feijóo, Aznar fue la exceptio-. No se echará de menos a Cuca, pero otros vendrán que buena la harán, seguro. Mientras, Santos Cerdán se aburre en prisión. El chico le debe estar dando vueltas en la cabeza a la idea de cantar para aliviar sus días, como parece que están haciendo Koldo y Ábalos con sus trinos, y no caben dudas de que debe saber latín como secretario de Organización que ha sido hasta ayer por la tarde, e íntimo del Jefe en el grupo rockero del Peugeot, que no es peccata minuta. Pero, claro, su abogado, Teijelo, le ha debido pasar un mensajito que está valorando. Lo cierto es que la cárcel ablanda al más duro, es solo cuestión de tiempo, recuerdo a Juan Antonio Roca, ex gerente de Urbanismo de Jesús Gil, de altivo a ahormado. El bacalao hay que desalarlo tres días y cambiarle el agua, aquí lo mismo.

También en la extrema izquierda, Guillermo Blázquez, concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Humanes, fue detenido hace unos días tras ser denunciado por cometer una presunta agresión sexual a un niño de tres años. Ahora se encuentra en libertad provisional. Pero la formación que simpatiza -o algo más, quizá amor- con Maduro y Jamenei ha suspendido de militancia al sujeto y se ha iniciado el procedimiento para su expulsión del infierno -hasta el demonio tiene sus principios-.

Harina de otro costal son las declaraciones y consignas de los grupos inglés Bob Vylan y norirlandés Kneecap en relación a Israel en el festival de Glastonbury. Vylan en el escenario disfrutó como un gorrino, «muerte, muerte a las Fuerzas de Defensa de Israel». Starmer, por su parte, trata de ilegalizar a Palestine Action. A buenas horas, mangas verdes, tienes ya el enemigo en casa metastasiseando, a ver cómo lo extirpas, guapo.

Pero la ONU siempre mira a su derecha, es la distonía cervical, también conocida como tortícolis espasmódica. Ahora saca un nuevo disco en Sevilla, aunque rayado, la ‘Trampa silenciosa’ se titula, y va y dice que hay más de 3.300 millones de personas en el mundo que viven bajo gobiernos que se ven forzados a anteponer el pago de intereses al gasto en sanidad o educación. Le ha faltado en esta ocasión hablar de los niños, pero es lo mismo. Si hay gobiernos que se endeudan, pues tendrán que pagar, como tú o como yo, pero pedir dinero y no apoquinar es infame. Estas gentes de la ONU son unos sinpa, se hartan de comer y se van sin pagar.

Pero ya nos van calando. El general de los USA en la reserva, Robert Greenway, que ocupó importantes puestos en la seguridad nacional de los EE.UU. ha aconsejado al presidente de su país que traslade las bases de Rota y Morón a Marruecos. Lo hace por cortesía a nuestras continuas muestras de afecto. Greenway retuiteó un mensaje de Donald Trump en el que se criticaba a España por su postura sobre los presupuestos de la OTAN. Sus manifestaciones coinciden con la visita que una delegación de las Fuerzas Armadas marroquíes realiza a la base estadounidense de Baumholder, en Alemania, para adiestrarse en el sistema de defensa aérea Patriot. Ahora piensa lo que quieras y acertarás.

Una cosa sí te voy a decir, la ciudad duerme con las luces encendidas, como si tuviera miedo a la oscuridad, lo dice el novelista Mick Herron, que de eso entiende. Cuando no puedas dormir, asómate a la ventana y observa. También te recomiendo a José Ángel Bueso:

Ella no fue entre todas, la más bella,

pero me dio el amor más hondo y largo.

Otras me amaron más, y, sin embargo,

a ninguna la quise como a ella.

Acaso fue porque la amé de lejos,

como una estrella desde mi ventana...

Y la estrella que brilla más lejana

nos parece que tiene más reflejos.