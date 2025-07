Amnistía y democracia en riesgo

La amnistía fue una decisión política, adoptada contra la opinión mayoritaria de la ciudadanía, contra las promesas electorales y fundamentada, sólo y exclusivamente, en la necesidad de los votos independentistas para conformar un gobierno. El pacto entre Cerdán y Junts así lo confirma. Y solo esa razón justificó la ley. Una razón que, sin embargo, el TC, en una sentencia contradictoria en la que se opone a apreciar la causa jurídica real, ignora, pero que justifica en otras razones, estrictamente políticas, que la avalan y que carecen de prueba alguna, antes al contrario, que se ven negadas por los propios interesados que insisten en su voluntad de hacer efectivo lo que la amnistía perdona. Una contradicción de un TC que ha emitido una sentencia cuyos efectos de futuro, aquí y en el ámbito internacional preocupan porque se adopta en un estado democrático consolidado.

No todo lo que la Constitución no prohíbe es lícito. Esa opinión de apariencia progresista y que todos hemos considerado alguna vez teóricamente, pero rechazándola, no es válida si se analiza desde una perspectiva constitucional. Cuando el Poder Legislativo atenta contra el principio de legalidad, eximiendo a algunos del mismo o cuando se priva al Judicial de hacer cumplir esa legalidad, la prohibición de una amnistía de forma expresa es innecesaria e inútil, pues atenta contra el mismo sistema constitucional. La amnistía ataca las bases de la Constitución que diseñan un modelo democrático, bases que se relativizan y ponen a disposición de conveniencias o necesidades particulares, como es el caso. El Poder Legislativo no puede todo sobre la base, la propia, de la oportunidad política. El Poder Legislativo está sometido a la Constitución y no puede reformarla por medio de leyes contrarias a los procedimientos de reforma establecidos. Y eso, la reforma del sistema es ya un hecho en esta legislatura y, normalmente, como pago a los votos que sostienen al gobierno. Esa noción de plena potestad legislativa, pues, que asume este TC no es democrática ni constitucional. El TC se equivoca al subordinar la Constitución a leyes que vulneran el modelo en su esencia y el sistema democrático mismo. Abre la puerta a cambios profundos que alteren el Estado de derecho. La historia nos ha dejado muchos ejemplos del riesgo del uso espurio del Poder Legislativo aprovechando mayorías que son reacias al sistema democrático mismo o que tienen un concepto de la democracia no compatible con la noción propia de nuestro entorno geográfico, político o cultural. No todo es relativo.

La sentencia es un ejemplo de mal texto jurídico, de abandono de los conceptos básicos del derecho, de los que conforman un sistema armónico, los que confieren al sistema uniformidad y seguridad jurídica. El constitucionalismo, cuando desprecia el derecho en sus fundamentos esenciales, produce monstruos: los de la creatividad que no es tal, sino expresión de deseos en un marco que no los permite. En definitiva, una decisión vinculada a un proyecto que no es el de la Constitución, sino que fuerza ésta para conseguir un fin determinado. Una involución severa del sistema hacia posiciones que devalúan el equilibrio entre poderes y dotan al Ejecutivo y al Legislativo a su servicio de poderes omnímodos impropios de una democracia. El Poder legislativo, que es tanto, no lo olvidemos en nuestro sistema, como decir partidos y Ejecutivo, no puede tener un poder tan absoluto que le conceda ignorar el principio de legalidad, la función jurisdiccional o el derecho a la tutela judicial efectiva o la igualdad entre otros muchos derechos.

La causa de una ley, equiparada a las de cualquier acto jurídico, no puede ser la de un negocio político mediante el auto perdón de delitos o la exención de aplicar la ley amnistiada. Porque la respuesta legal ordinaria y general a esos hechos es la ley y la ley penal en concreto. Una consecuencia que cualquier ciudadano ha de soportar ante su conducta ilícita y de la que se exime por mero interés a delincuentes así declarados. Y, en este caso, a cambio de un acto lícito, pero ilegítimo.

Hablar de efectos pacificadores en un país democrático es reconocer que este no lo es o que se está en el marco de un proceso cuasi revolucionario y transformador que precisa de la alteración del sistema constitucional. Lo que sostienen los amnistiados. El Tribunal Constitucional está sometido a la Constitución, que debe proteger, no es su dueño; interpretar no es legislar y convertirse en activista político de quien te designa, aunque compartas sus posiciones e intereses o aunque sea por simple afinidad ideológica.

Esta sentencia no es prudente y abre la puerta a un futuro que nos puede deparar otras amnistías solo dependientes de las mayorías de cada momento. El Legislativo, para lograr mantener a cualquier gobierno, bien podría en el futuro amnistiar a cualquier persona, grupo o delito, incluso introduciendo elementos discriminatorios sensibles, pues toda amnistía genera desigualdad de trato. Las leyes de amnistía de futuro, siendo estas constitucionales pueden, sobre esta sentencia, causar verdaderos estragos. La amnistía no es progresista, sino profundamente reaccionaria pues somete el sistema a las decisiones políticas inmediatas y concede al Ejecutivo-Legislativo un poder incompatible con los principios democráticos más elementales. Oligarquía por democracia.

La inmediatez se impone en un país que se asienta sobre urgencias sin prever el futuro. Pero a la ciudadanía, de uno y otro lado, le importa más el devenir y la seguridad. Preguntar a los juristas que han avalado la ley sobre qué pensarían si la decreta un gobierno de signo contrario sería interesante. Seguramente hubieran dictado otra sentencia, la misma que tendrán que avalar en el futuro todos sin excepción porque esa es la doctrina sentada. Ahora sí hay que tener miedo por lo que vendrá, un miedo sembrado por un progresismo que no es tal y que convendría analizar desde la prudencia y no desde la confrontación más elemental que anula la libertad. Tiempo habrá para arrepentirse y mucho de esta deriva.

