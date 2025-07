El noble arte de dimitir

«En este tiempo hostil, propicio al odio», que diría el poeta Ángel González, asistimos imperturbables a la asimilación de uno de los errores sociológicos más devastadores de la historia de la democracia: manipular torticeramente el sagrado principio de la presunción de inocencia para dar a entender, a años luz de sus linderos jurídicos, que la dimisión de un cargo público tiene que ir ligada a un pronunciamiento judicial condenatorio.

Identificar la honestidad del ser humano con lo que sobre ella disponga el derecho positivo y sus pronunciamientos judiciales se alza como una de las mayores aberraciones antropológicas de nuestro tiempo. Pero, ¿qué podemos esperar, acaso, de una sociedad que ha eliminado la asignatura de Derecho Natural de los planes de estudios jurídicos para implantar en la naturaleza humana una moral robótica y meramente positivista que reduce la ética a la normativa vigente?

Hoy más que nunca, se ha de reivindicar la plena vigencia de aquel interrogante que en boca de Kelsen se nos planteaba el primer día de clase desde aquella desaparecida asignatura: ¿Qué es Justicia? Sin duda alguna, una cualidad propiamente humana, pues no existe la Justicia en ningún otro espacio de la naturaleza, y que, precisamente por estar arraigada en la ontología más profunda del ser, se expande mucho más allá de lo que limitadamente puedan disponer, negro sobre blanco, los cambiantes ordenamientos jurídicos o las interpretaciones de sus señorías. Dicho de otro modo: legalidad y ética no son sinónimos.

Y con ello no pretendo decir que la normativa no esté para cumplirla ni las sentencias judiciales para acatarlas o recurrirlas, sino algo que planea desde una altura mayor: que la dignidad y la ética del ser humano deben anticiparse de manera natural a lo que artificiosamente disponga el constructo social de lo normativo y de lo judicial.

A fin de cuentas, táchenme de loco, no me parece trasnochado concebir que existen coyunturas políticas en las que, llegados a un punto, no basta con ser inocente judicialmente para mantenerse en la palestra, sino que, mucho antes de que llame a tu puerta la consabida sentencia condenatoria, la única salida honesta deviene de anticipar noblemente el más que desaparecido arte de la dimisión.

Y por eso mismo, ni Pedro Sánchez ni ningún cargo público que se precie debiera atrincherarse en su atalaya cuando los entornos familiares y políticos por él creados, promovidos, sostenidos o amparados se encuentran tocados, cuando no hundidos, por la hidra de Lerna de la corrupción.

Ni que decir tiene que, haciendo caso omiso al cansino y repetitivo ‘y tú más’, argumento dialéctico de sobra conocido y que todos hemos esgrimido desde parvularios, la sombra del ciprés, que diría Delibes, o la de Pedro Sánchez, se pinta más que alargada: presuntas irregularidades y delitos ligados a un hermano, a una esposa, a un exministro, a un secretario de Organización, así como a otros tantos cargos y colaboradores, que danzan sobre el amplio escenario de los contratos irregulares, el tráfico de influencias, las comisiones ilegales, la prostitución, las presiones mediáticas y otras lindezas por el estilo.

Frente a estas miserias, la ética del Derecho Natural y la simple honestidad ciudadana exigen algo más que esperar a lo que acerca de uno diga el comité federal o una sentencia firme: exigen la dimisión inmediata cuando tu círculo íntimo y orgánico de ti dependiente está, me repito, tocado y hundido en la más profunda de las corruptelas.

¿En qué momento hemos asumido que la política es un refugio blindado del que sólo te pueden expulsar con el ariete de una condena firme? Hemos olvidado que, en una democracia sana, dimitir no siempre tiene que ser un acto de culpabilidad, sino también de respeto institucional.

¿A dónde huir entonces? Quizá, el fondo del problema esté ahí: no sólo en la soberbia y la indolencia del personaje de marras, sino en que la agarradera política se ha convertido en una tabla de salvación desde la que muchos no conservan un oficio al que regresar. De profesión político, y nada más: causa y padecimiento de la vergonzosa y cruda resistencia de esa clase irreverente que tira la honra por la borda y se amarra al mástil del cargo, por más que la tormenta de lo delictivo, presunto o no, les salpique las siglas, la gestión, el nombre y los apellidos.