La Rosaleda no se vende

Estadio de La Rosaleda / L.O.

No hay peor penitencia que la de ser abonado del Málaga CF. A todo un lustro de incertidumbre, con el club intervenido y sin posibilidad, al menos por ahora, de que entre en juego otro propietario, le sumamos en estos calurosos días la zozobra de pensar en que dentro de un año apenas podrán ver jugar al equipo poco más de 12.500 espectadores.

El aficionado malaguista sufrió hace dos veranos lo de tener que vérselas en Primera RFEF. Gracias a su empuje, a esas miles de gargantas que no dudaron en arropar a su equipo en esa bajada hacia los infiernos, hasta el Nástic se vio superado en el último segundo por la inquebrantable fe de una plantilla blanquiazul mimetizada con su público.

Queda memoria, además de compromiso y fe, y por mucho que el Mundial 2030 pueda ser el mejor escaparate universal para la Costa del Sol, no debemos olvidar de dónde venimos y quiénes son los que hicieron posible ese milagro. Del primer al último responsable de la entidad blanquiazul, todos han apelado de manera reiterada a un pulmón que es capaz de dejarse la garganta incluso después de sufrir las peores cornadas.

Sin memoria, uno puede a la ligera pensar que La Rosaleda está en venta. Uno puede creer sin mirar hacia abajo que el barro de los campos de Tercera no ensucia. El sentimiento queda grabado a fuego cuando de verdad uno identifica en su pecho el escudo que besó al dar sus primeros pasos. El mismo que heredó de sus padres, de sus tíos, de su abuela, de aquella madre que orgullosa le llevó de crío hasta las gradas del templo que para entonces ya había bendecido Sebastián Viverti.

Sentimientos, emociones, experiencias en definitiva, forman parte del fútbol. Un deporte en el que todo lo aparentemente resuelto puede verse alterado en cuestión de segundos. Una disciplina que es la más seguida en el planeta justo por ese motivo. Por la variabilidad. Por lo impredecible hasta en los escenarios donde la balanza pueda parecer más desequilibrada.

Nadie puede poner en duda la conveniencia de que Málaga sea por segunda vez sede mundialista. Todo lo que acabamos de narrar, acerca de lo que el balompié despierta, justifica el tan mayúsculo esfuerzo económico que acarreará vestirse de largo para tan importante acontecimiento. Sin embargo, aumentar el aforo de La Rosaleda no puede forzar un segundo destierro en menos de tres años.

El primero, el deportivo, condujo hasta el infierno de la Primera RFEF. El que ahora planea en el horizonte equivaldría a dejar fuera de la grada a más de la mitad de la masa de abonados que sustenta sobremanera a este histórico club de LaLiga Hypermotion.

No hay derecho. El sufridor abonado malaguista no se merece tanta incertidumbre. Y es que no hay manera. No hay forma humana de afrontar una temporada sin sobresaltos. Que si el límite salarial, que si nuevos retrasos para resolver la situación administrativa del club, que si piden prisión para el Jeque, o que cabe recurso, que si en la Copa del Rey de baloncesto sale nuevo dueño, que si Antoñito Cordero, que si Chupete o Izan Merino...

Escribimos y hablamos muy a la ligera sobre Pellicer o Juarros. Pero qué cuñado, cómodo en su barra de bar, se atrevería a sentarse en el banquillo o en la oficina técnica de una entidad que de la noche a la mañana puede perder de un plumazo a la mitad de los aficionados de la grada. ¿Siglo XXI? ¿La modernidad era lo que están viendo nuestros ojos? Demasiada inteligencia artificial para tan poco cerebro.

Hoy empieza la pretemporada, sí. San Fermín, con los toros ya a todo trapo por la calle Estafeta. Y aquí en Málaga sorteando cornadas andan del primer al último empleado de La Rosaleda. ¿Quién organiza la temporada 2025/26 con 12.500 butacas? ¿Qué viabilidad económica cabe cuando se apuesta todo a un Mundial? ¿Dónde está la red para el artista del alambre que quiera pasearse por este precipicio?

Anoten este día. Si nadie lo remedia, si ninguna reunión a puerta cerrada lo evita, quién sabe si no estamos hipotecando definitivamente el escudo del histórico de la Costa del Sol. Quién sabe si a estas alturas no están frotándose las manos quienes están al frente de otras entidades futbolísticas de la provincia. Quizás el futuro pase por que sea alguna de ellas la que tome el timón y recupere el brillo.