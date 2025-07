Todos ustedes, zombis

Una imagen de '28 años después' / La Opinión

Los zombis vuelven a la cartelera. Me han infectado la curiosidad y busco sus raíces etimológicas: proveniente de la tradición del vudú haitiana, un zombi es una persona muerta que ha sido resucitada. Inconsciente, maquinal, con el único resquicio de voluntad de alimentarse de carne humana.

Sin quererlo (y sin saberlo), la palabra zombi me devuelve a un relato que me impresionó de Robert A. Heinlein, 'Todos ustedes zombies'. Diametralmente opuesto en temática, emerjo de lo distópico para sumergirme en los viajes en el tiempo. En esta historia, un hombre viaja al pasado reclutando a una persona para una organización secreta. Esta persona le cuenta su trágica vida: nació mujer, fue abandonada tras quedar embarazada, y luego se convirtió en hombre tras una operación, para revelarse que esa persona es su propia madre, padre e hijo.

No aparecen zombis, nadie engulle carne ni salpica la pantalla de sangre, por lo que de primeras no relaciono el significado con el significante.

Danny Boyle se acercó al género de zombis de la mano de Alex Garland con '28 días después' (2002), de una forma tan sobresaliente que marcó un techo que priorizaba el realismo sobre el espectáculo sanguinario y se desmarcó cualitativamente de versiones arcaicas como las de George A. Romero. Un ser humano que combatía a su némesis mortal para descubrir que su enemigo lo tenía reflejado. Él mismo, sin paradojas temporales.

Sin ironías

Danny Boyle regresa al género que revitalizó, tantos años después como para volver literal el título (23, le faltan 5), pero pienso que nunca salió de ahí. Sin ironías, me refiero a lo temático. Con 'Steve Jobs' (2015) nos mira a los coetáneos digitales, zombis del móvil, que agachan la cabeza con la misma fiereza de quien se cree dueño, u otean el escenario con la actitud misantrópica de poder verlo todo menos lo importante, una hija que se desliza de las manos mientras lo hace con su invento.

En realidad, hilando líneas en la cabezonería de entender una filmografía secante, Boyle nació en el género: su 'Trainspotting' (1996) no despega de la zona 0 del virus, Reino Unido, hablando de otra pandemia. Más de carne y de sangre que la anterior, la de tantos desamparados que se infectaban de heroína. Zombis de las drogas que escapan de no cumplir las expectativas de todos, una check-list que sirve para tachar los deseos a los que realmente aspiramos y terminamos cargando en una maleta llena de culpas. «Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver tele-concursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida… ¿pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida: yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína?»

Encuentro la aguja en el pajar de mi memoria; el cuento de Robert A. Heinlein no elude a muertos vivientes, sino a los que vivimos muertos en vida. Lo dice una frase al final del cuento: «Todos ustedes son zombies. Yo soy el único que sabe quién es».