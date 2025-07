Los mundiales veraniegos en la pantalla grande

Imagen de la película "¿Qué vemos cuando miramos al cielo?" de Aleksandre Koberidze / L.O

Mis veranos huelen a fútbol. En mi familia, la visión periférica ha sido entrenada para comprimirse a un terreno de juego: unas 40 a 50 pulgadas de extensión curva donde caben todas las emociones del mundo. Agraciadas -ecos de victoria de la Eurocopa pasada o el Iniestazo- o desgraciadas -eliminaciones seguidas desde Brasil hasta Qatar-, igualmente inmortales. Mi infancia veraniega, calendarizada de junio a septiembre, se acostumbró a una alineación irresistible: patatas de bolsa repartidas en cuencos, tácticamente dispuestos en una mesa en función del número de invitados; en otro doble pivote, las aceitunas conseguían desplegar las manos nerviosas en un deporte de contacto que ya no se jugaba con los pies; y las bebidas, con o sin alcohol pero todas frías como el hielo, daban equilibrio a este reinventado terreno de juego. Este es, por antonomasia, el fútbol preferido, que se juega en el salón y se vitorea tanto como los goles.

Estoy seguro que si te hablo de fútbol no sabrás quién es Alexandre Koberidze. No le encontrarás zapeando por DAZN. Los directores se descubren como los talentos que se abren paso en los mundiales, como si hubieran aguardado para que los espectadores les hicieran nacer por primera vez. ¿Qué vemos cuando miramos al cielo? (2021) - es un experimento que engalona el fantástico con el cotidianismo bajo el paraguas de una premisa de toda la vida; chico conoce a chica, hasta que el chico pierde la pista de la chica, por una maldición: sus caras se han transmutado y son incapaces de reconocerse entre el gentío. Pero el amor real tiene tanto de cuentos de hadas como los propios cuentos. La búsqueda del príncipe de su princesa es, en realidad, una líneas más del campo de la que se sirve Koberidze para documentar un pueblo en Georgia. Un anecdotario de tiempos muertos, personas perennes a su rutina, pistas gobernadas por niños al ritmo futbolero de Estate Italiana, mayores que regateaban el calor a base de conos de helado y un mundial a punto de juntarlos a todos. Una pantalla que desaparece todo lo demás. No vemos un partido, sino el el lado más puro y luminoso del hombre. Quien combate la guerra sin balas, una munición a base de hobbies insustanciales y que son irremplazables.

En el siguiente párrafo, no nos movemos de Italia -de Estate Italiana a Estata la mano di dio (2021), rimas internas que adoro que me salgan sin querer-. Si alguien captura el fútbol con ojos cinematográficos es Paolo Sorrentino.

Protegido por mi incondicional pasaporte mediterráneo, por el calor melancólico de esos veranos que ahora se recuerdan con frío, viajo hasta Nápoles. Su gentilicio, sorrentinianos.

Las cosas que hace y repite el cineasta de La gran belleza (2013) me emocionan y me arrastran por toda la costa de Parténope: su costumbrismo, mosaico de personajes hilarantes como pintorescos tan de Amarcord de Fellini (esa abuela malhablada o el cuñado con laringófono); mirando al olvido de la sociedad en lo pictórico, esculturas y panteones que son aún más diáfanos cuando son invisibles, y sobre todo su reverencial y mística culto al cuerpo femenino, que volverá preso de esa imagen desnuda a su protagonista y él, alter ego del director, la volverá eterna en el cine. Fue la mano de Dios no deja de ser un coming of age: de los espacios que abandonamos para cumplir los pequeños grandes sueños, pero que nunca dejamos de pisar. El fútbol, necesario telón de fondo, como elemento recreativo consciente de su objetiva irrelevancia cuando la vida (o la muerte) se abre camino y debemos apagar el televisor. Maradona, el fútbol en sí mismo, tanto como el cine, no tienen prisa para esperarnos.