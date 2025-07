Una legislatura para enmarcar

La foto emblemática de esta desgraciada legislatura, la que sintetiza la cruda política sin ética que padecemos, es la de la reunión en Bruselas de Santos Cerdán y Carles Puigdemont en octubre de 2023. Allí se acordó el apoyo de los independentistas de Junts (7 diputados en el Congreso) a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El precio a pagar, tan alto como la dignidad del Estado, era la aprobación de una ley de amnistía, considerada inconstitucional por los propios socialistas antes de las elecciones. Luego, como es sabido, hubo que hacer de la necesidad virtud, según el argumento cínico-pedestre de Sánchez, y proclamar a grandes voces los efectos terapéuticos de la amnistía para la reconciliación en la sociedad catalana y para el encauzamiento del «conflicto político» por las vías de la acción política, no de la acción judicial. Así acabó por promulgarse la denominada Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, en cuyo mendaz preámbulo los venales e indispensables votos puigdemónicos se transmutan en una solemne apelación al «interés general», consistente en garantizar la convivencia y el progreso y bla, bla, bla. El Tribunal Constitucional (TC), en su sentencia del pasado 26 de junio, dio por buena, en resumidas cuentas, esta hojarasca justificativa y no quiso saber nada del contubernio del que nació tan infausta ley. La votación se adoptó en el Alto Tribunal por un reñido 6 a 4.

Las virtudes de la necesidad, sin embargo, no han hecho la vida fácil al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, que en poco se parece al Ejecutivo de una democracia parlamentaria. En semejante clase de regímenes se requiere contar permanentemente con la confianza de la Cámara, verificable de continuo en el procedimiento legislativo (muy especialmente en la tramitación anual de la ley de Presupuestos, origen histórico del parlamentarismo) y en los mecanismos de control y debate sobre la acción gubernamental. Nada de eso sucede entre nosotros.

En primer lugar, y ante todo, el Gobierno no dispone en el Congreso (en el Senado el PP ostenta la mayoría absoluta) de una mayoría estable, previsible y fiel. Al contrario, Bolaños y Cerdán han vivido en negociación perpetua y sobresaltada con los montaraces grupos que apoyaron la investidura, consagrados a la extorsión permanente, sobre todo los de signo nacionalista. Ello resulta particularmente grave en la carencia de Presupuestos, que Sánchez ya ni se molesta en presentar por temor a una derrota especialmente dolorosa. Es decir, ni dimite ante semejante rasgo de debilidad parlamentaria, ni cumple con la obligación constitucional (art. 134.3) de enviar al Congreso el correspondiente proyecto de ley. Tampoco se va a someter a una cuestión de confianza (arts. 112 y 114.1), que ha de aprobarse con mayoría simple.

Con esta debilidad de los apoyos parlamentarios, Sánchez prescinde todo lo que puede de las Cortes. Y no solo mediante el uso abusivo de los decretos-leyes, desbordando con creces la previsión constitucional de que solo se dicten «en caso de extraordinaria y urgente necesidad» (art. 86.1) y aprovechándose de la manga ancha del TC en la apreciación de estos supuestos de hecho. La huida del Parlamento nacional o su ninguneo se advierte también en los asuntos de mayor calado político. Nada nuevo, por cierto : así ocurrió en la legislatura anterior con la posición de España en la cuestión del Sahara occidental, todavía un verdadero misterio sobre las razones que llevaron al presidente Sánchez, sin debate parlamentario previo, a revisar radicalmente a favor de Marruecos nuestra tradicional postura acerca de la autodeterminación saharaui. Añádase el reciente y espinoso asunto de la contribución española al gasto militar de la OTAN, tema sobre el que tampoco se han pronunciado las Cortes.

En estas nos hallábamos cuando salta el petardazo de las corruptelas de Santos Cerdán. «¡Qué escándalo, aquí se roba!», podríamos decir fingiendo asombro como en la famosa escena de Casablanca. Pues sí, somos una democracia política y económicamente corrupta. Bueno, según Felipe González ya éramos políticamente corruptos con la aprobación de la ley de amnistía. Y no le falta razón.

Pues bien, ante la imposibilidad de una moción de censura que Feijóo, hoy por hoy, no podría ganar, se ha abierto un concurso de ideas entre los columnistas a fin de salvar los muebles del progresismo. Por ejemplo, el escritor Javier Cercas, votante confeso del PSOE, ha sugerido que Pedro Sánchez dimita y sea sucedido por otro socialista que agote la legislatura. ¡Menuda ilusión! En el PSOE no hay un verdadero número 2 porque el número 1 no lo ha permitido. Además, ¿quién garantiza la investidura de ese improbable número 2? ¿Podría proponerse a Zapatero, que últimamente está enredando mucho? En consecuencia, solo cabe que el presidente Sánchez convoque elecciones y que las pierda. Pero esto se halla en la actualidad en manos de la Justicia, a medida que eventualmente vayan apareciendo, en lenta, cruel y merecida agonía, las pruebas de un enfangamiento colosal. En fin, lo dicho: una legislatura para enmarcar. ¡Qué foto tan predictiva la de Santos y Puigdemont!