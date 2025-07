Agamenón, vuelve a Micenas

Cerró la puerta de casa y, con lágrimas en los ojos, marchó hacia el horizonte sin poder permitirse el lujo de mirar atrás; frente a él, su futuro y las aspiraciones de quienes se quedan y esperan de él una sola cosa, que progrese lejos de donde parece haber cada día menos esperanza.

Es triste ver cómo, cada vez, más jóvenes españoles tienen que marcharse a las grandes urbes, europeas o nacionales, para labrarse un futuro mejor. Es triste porque no se van solos, sino que dejan atrás una herencia irrecuperable que, con los años, podría terminar por desaparecer. Al marcharse ellos, no solo lloran sus padres y seres queridos, sino que también llora su cultura, que teme perder irrecuperablemente al que alguna vez fuera hijo suyo.

Es importante reivindicar la cultura, aquella que va más allá de Las Meninas y El Quijote, que también; pero una más elemental y cotidiana, pues también la cultura de un pueblo se reviste de las más sencillas acciones, en las que impregna su sello, para configurar así el modo de ser de una comunidad que comparte, en cierta forma, un espíritu común, una forma de ser que retrata una mirada conjunta hacia el mundo; una forma de entenderse y entender a lo que le rodea.

Dijo una vez un sabio que la cultura, esta cultura, es el único concepto por el que se puede fundar y hacer crecer el de patria, pues es el camino más recto para que un pueblo sepa quién es y se reconozca. Es esa maravillosa suma de lengua, religión, tradiciones, ideales y artes que, habiendo configurado la historia de un pueblo, se muestra como supremo bien y es herencia en la sangre de aquellos que, poseedores de ella, son los iniciados a vivir en su mundo.

Es por eso por lo que una traición a la cultura es una traición a la esencia misma del ser, y por eso tantas veces en la Historia diferentes pensadores han situado como fuerzas antagónicas a la civilización, marcada por el progreso, y a la cultura, imbuida siempre por el cariz de la tradición. Y ojo que no pretendo negar el progreso, ni mucho menos ¡Cuánto nos ha dado el progreso! Pretendo preguntarme si es acaso más de lo que nos ha quitado; pero supongo que es una pregunta que no depende de mí, particularmente, quizás de nadie, sino que es cada uno, en su propia mesura, el que debe responderla con total sinceridad.

Daniel, El Mochuelo, tenía bien clara su respuesta, cuando en los versos finales de su novela El camino, Miguel Delibes escribía: «A Daniel, El Mochuelo, le dolía esta despedida como nunca sospechara. Él no tenía la culpa de ser un sentimental. Ni de que el valle estuviera ligado a él de aquella manera absorbente y dolorosa. No le interesaba el progreso. El progreso, en verdad, no le importaba un ardite. Y, en cambio, le importaban los trenes diminutos en la distancia y los caseríos blancos y los prados y los maizales parcelados; y la Poza del Inglés, y la gruesa y enloquecida corriente del Chorro; y el corro de bolos; y los tañidos de las campanas parroquiales; y el gato de la Guindilla; y el agrio olor de las encellas sucias; y la formación pausada y solemne y plástica de una boñiga; y el rincón melancólico y salvaje donde su amigo Germán, el Tiñoso, dormía el sueño eterno; y el chillido reiterado y monótono de los sapos bajo las piedras en las noches húmedas; y las pecas de la Uca-uca y los movimientos lentos de su madre en los quehaceres domésticos; y la entrega confiada y dócil de los pececillos del río; y tantas y tantas otras cosas del valle. Sin embargo, todo había de dejarlo por el progreso».

Daniel, y Delibes, sentían como suyas la renuncia que por el progreso habían de hacer al lugar donde nacieron, a su amado valle, al lugar de donde, en definitiva, eran. Y es que la patria y lo propio, esa cultura que no se adquiere sino que se es, han sido reivindicadas desde los albores mismos de la Literatura occidental. Homero también responde a esta pregunta cuando en La Odisea nos describe a un Agamenón que, al llegar a Micenas, tras diez años de guerra en Troya: «paseaba y besaba su tierra patria y cálidas lágrimas fluían de sus ojos al ver la tierra tan amada». O a un Odiseo que, en la intimidad, lloraba ya que: «Nada hay más dulce que la patria y los padres, ni siquiera cuando uno habita un hogar opulento bien lejos, en tierra extraña, alejado de su familia.». De hecho, el gran tema del que trata La Odisea es de la reivindicación de la patria y la familia frente al resto de cosas que puede ofrecer este mundo.

Y es que no son pocos los que han seguido su estela y han hecho pivotar sus diferentes obras en torno a este concepto. Quizás mi favorita entre ellas sea la película La gran nelleza, de Paolo Sorrentino, que reflexiona en cierto modo sobre estos temas. En ella su protagonista, Jep Gambardella, un escritor y periodista de la alta sociedad romana, tras triunfar con una obra en su juventud, no ha sido capaz de escribir nada más valioso a partir de aquello. Tras cumplir 65 años y habiendo dedicado una vida a las frugalidades con las que la aristocracia romana solía divertirse, reflexiona sobre el sentido de su vida y del arte, y descubre en sus raíces la pieza del puzle que le faltaba para volver a escribir.

Todos ellos, pese a haber progresado, sentían una irremediable llamada que los volvía a ligar con una parte de su ser que sentían incompleta. Quizás tuvieran razón, no lo sé, nadie lo sabe; pero algo me llama a pensar como ellos, a sentir como propios sus reclamos y como familiares sus versos. Si tuviera que responder yo también a esa pregunta, no me sentiría capaz de hacerlo taxativamente, más bien sí alegando a una profunda intuición.

Lo único que sé, o quizás lo único que siento es que, a aquel joven, en su patria no le esperaba una casa de altos techos, ni un ajuar muy lujoso; mucho mejor que eso, le esperaba su gente, su cielo y su tierra, su mar y su luz, las sagradas costumbres que su corazón anhelaba. Porque aquél era su lugar en el mundo, allí el tormento de su corazón cesaba, entre esas calles sentía al universo en paz y cada instante le sabía a eternidad. ¿Podía acaso el progreso brindarle algo de aquello?

