El Papa, en el Times

Hacía décadas que el Time no dedicaba a su portada a un Papa. Pero no es tan raro que lo haga hoy, dado que León XIV, que nació en Chicago, no dijo ni pío cuando Trump se disfrazó de Papa, ni incluso cuando hizo un ataque intercontinental que podía haber desencadenado una guerra mundial; se comprende que el Time sólo ponga su foto como un niño de seis años con su familia, que seguro deseará volver a ver, allí o en Roma, al nuevo flamante León papal.

Josefa Ortega Oliar

Ladrones

Muchos ladrones son meros rateros, movidos por la necesidad u ocasión, cuya impericia, miedo y/o vergüenza les hacen llenar las cárceles. Ahí pasan temporadas o años con los ladrones profesionales, más expertos en robar, pero reincidentes. Sin embargo, los que más nos roban a todos, y «de cuyo nombre no quiero acordarme», son de otra hoy muy pujante profesión, que es por lo que pasa más dinero y más financia en general a los políticos, pero en la que casi ninguno termina preso, o por poco tiempo y contra los que casi nunca hay manifestaciones. Todo un chollo.

E. Navas Soler