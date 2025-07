Buscando a Ricard

Ricky, en un momento de la entrevista a Jordi Évole / LA SEXTA

En febrero de 2004 tuve la gran suerte de conocer a Ricard Rubio. Un jugador descomunal de baloncesto al que su entrenador comparaba con Magic Johnson y que sólo tenía 13 años. Era la gran estrella de aquella primera MiniCopa de Sevilla 2004 pero le gustaba pasar desapercibido. Un niño que admiraba a su hermano mayor Marc y sentía devoción por sus padres, sobre todo por su madre. Esteve y Tona le habían criado con una educación exquisita y una forma de pensar en los demás, que con 13 años no era habitual. Todavía recuerdo sus palabras de elogio a sus compañeros después de los partidos y como intentaba huir del foco de atención. Se le veía disfrutar del juego, pero sobre todo de la compañía de sus amigos. Tenía 13 años.

Todos vimos algo especial en ese chico que solo unos meses después pasaba a formar parte de primera plantilla de la Penya y debutaba en la ACB con 14 años. Alejado del foco mediático, creo que en esos primeros años fue feliz, en Badalona, cerca de casa, con su familia, sus amigos… Recuerdo que en la Copa celebrada en Málaga en 2007 entrevisté a Rudy Fernández y allí apareció con el Ricard, ya Ricky Rubio. En la piscina de un hotel de la capital malagueña me recordó que no podía hablar debido a la decisión de su club y su familia de que no diera entrevistas hasta que fuera mayor de edad. «Sólo imágenes, pero nada de preguntas» me recordó sonriente, liberado diría yo ahora que conocemos toda la historia. Grabé una entrevista genial con Rudy y unos recursos de imagen fantásticos de ambos. Tenía 16 años.

Ese mismo verano, Madrid acogía la fase final del Europeo júnior donde Ricky lideraba a la selección española en la cancha y fuera de ella. Antes de empezar el campeonato me comentó que no tenía ningún problema en hablar para LaSexta después de los partidos si también lo hacíamos con sus compañeros y no siempre con él. Tenía 16 años.

Un año después fue elegido en el puesto 5 del draft de la NBA. De los 35 españoles elegidos en los drafts de la NBA y la WNBA, sólo Pau Gasol con el 3, fue elegido antes. Ricky retraso su incorporación a los Timberwolves dos años para seguir jugando cerca de su familia en Barcelona. Quizás fue un primer aviso que no supimos leer y que algunos criticaron. Voló a la NBA y quizás dejó de ser Ricard para ser Ricky. Tenía 19 años.

El especial de Jordi Évole con Ricky el domingo todavía da vueltas sobre mi cabeza y me hace reflexionar mucho sobre la sociedad en la que vivimos. ¿Realmente podemos considerar que alguien que juega al baloncesto puede ser un referente para hacernos comprar un coche o una hamburguesa?, como reflexionaba el genio del Masnou. ¿Realmente evolucionamos bien como sociedad y estamos creando una estructura deportiva sana o somos un grupo de zombis enfermos que caminamos hacia el vacío? ¿Es el éxito algo tan importante para tener que sacrificar a tu familia y tu salud para lograrlo? ¿Nos estamos dejando llevar por una sociedad ególatra y consumista?

Son muchas preguntas que rondan mi cabeza. ¿Cuándo es la última vez que has sido feliz? ¿Cuándo es la última vez que le has dicho te quiero a tus seres queridos? ¿Cuál es la última vez que has ayudado a un amigo, a un compañero de trabajo o simplemente a alguien que lo necesitaba, aunque no le conocieras de nada? ¿Cuándo es la última vez que te has sentido como un niño? Probablemente no sea Ricky el que necesita ayuda y sea, ahora, uno de los más lúcidos de todos nosotros, probablemente seamos todos los demás que seguimos con una venda en nuestros ojos los que necesitamos ayuda.

Por el cariño que le guardo a Ricky, a su padre Esteve y a su familia de aquellos años de convivencia en los campeonatos con la selección, sólo espero que se reencuentre con aquel niño, con Ricard, y pueda volver a jugar al baloncesto para divertirse, para vivir, aunque sea en una cancha de su barrio y con sus amigos. Una forta abraçada i un petó, Ricard.