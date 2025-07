Imagen de archivo de la Milla de Oro. / Jose Torres

La Policía ha detenido en Marbella a un ladrón que robaba en chalés de lujo haciéndose pasar por runner, por corredor. Suponemos que para no levantar (ni acostar) sospechas era un ladrón sin panza y joven, ataviado, zona de lujo, con zapatillas caras y una camiseta de marca, no una de esas de publicidad. Qué cansado es robar a veces, cuantísimas carreras se habrá dado el hombre. En España somos más de robar desde los despachos amañando contratos o pidiendo comisiones. Al menos esa es la moda ahora, todo puede variar. Imagino al caco (ah, qué deliciosa palabra en desuso) entrenando para lucir un aspecto de deportista y dar el pego entre el vecindario. Corriendo en una cinta en casa, tal vez. Entrenando la vista, también, para estar ojo avizor a quién sale y quién entra. Ya no es ‘toma el dinero y corre’. Ahora es: corre y toma el dinero.

Los despreocupados y millonarios habitantes de las urbanizaciones que el ladrón corredor frecuentaba no sospechaban nada. Símplemente veían, como a tantos otros, a un joven trotando. No podían imaginarse que esperaba a que salieran para entrar y agenciarse un reloj de oro, un broche de plata, un algo de valor y precio. Antes, los ladrones huían corriendo de la Policía y ahora corren hacia el botín. Nuestro ladrón, que tal vez pretendía hacerse famoso o legendario y que lo único que va a conseguir es protagonizar una columna de prensa, escalaba muros si los había y era capaz de correr más que un pastor alemán o que incluso un galgo. Pero la Policía, que a veces no es muy rápida pero sí tenaz, comenzó a vigilar las zonas (véis, queridas fuerzas policiales, como si os hacéis presente la gente no roba...) y pudo dar caza al delincuente, que a partir de ahora tal vez entrene en el patio de la cárcel y se convierta a la fuerza y por el poco espacio disponible a esa teoría en boga de que lo importante para la salud no es el cardio y sí las pesas. Al corredor detenido hay que darle la medalla de bronce de la originalidad e inscribirlo en algún campeonato de atletismo. Procurando que el cronómetro del juez de pista no sea de mucho valor. Esperemos que a partir de ahora no todo el que corretee por entre los chalés sea tomado por sospechoso. Más bien, con semejante calor, por majara.