Carlos Alcaraz y Andrey Rublev en el partido que disputaron en Wimbledon. / Europa Press

Vivimos en una época donde la rapidez es casi una exigencia ineludible. Queremos todo al instante, sin tiempos muertos, sin pausas que puedan parecer pérdidas. Sin embargo, la espera sigue siendo una de las experiencias más valiosas y necesarias de la vida, aunque muchos la hayan dejado fuera de su agenda personal. Saber esperar es más que simplemente aguardar: es reconocer que las cosas que verdaderamente importan requieren tiempo, dedicación y paciencia. Un hijo no nace en un instante, sino tras nueve meses de gestación; una amistad profunda no surge de un encuentro casual, sino de años compartiendo momentos, conversaciones y silencios; el conocimiento no se adquiere en días, sino a lo largo de un camino de estudio que exige constancia y entrega. La espera, por tanto, es un arte, y entender su importancia es volver a conectar con la esencia misma del crecimiento y del sentido. Hacer cola para algo en la vida es también un tipo de espera, muchas veces, desagradable. En los últimos días he vivido dos experiencias que me han hecho pensar mucho sobre esto. Hace un par de semanas acudí a un parque acuático acompañado de varios profesores y un buen número de jóvenes. En estos recintos de ocio existe el llamado Fast Pass, un sistema que permite a quienes pueden pagarlo saltarse las colas y acceder rápidamente a los toboganes más populares. A simple vista, parece sólo una cuestión de comodidad, pero detrás de ese pase rápido se esconde una pequeña barrera invisible que divide a los visitantes en dos grupos muy distintos. Por un lado están quienes pueden permitirse pagar ese privilegio y acceden sin espera; por otro, quienes deben resignarse a hacer interminables colas bajo el sol, esperando pacientemente su turno. Ese doble acceso a la misma atracción no es solo una cuestión de tiempo, sino un reflejo simbólico de la desigualdad social: el Fast Pass marca a quien puede permitirse comprar el tiempo, mientras que el resto queda relegado a la espera eterna. Estando allí pensaba en una familia con hijos que, tras hacer un gran esfuerzo, consigue pagar la entrada para todos. Dentro, descubren que las colas son interminables y que la única forma de disfrutar sin esperar horas es pagando un extra que no pueden permitirse. Y ese padre, en silencio, mira a sus hijos quietos en la cola, viendo pasar una y otra vez a otros niños que suben y bajan riendo, mojados, entusiasmados. Creo que es una forma de segregación encubierta, cruel, planificada, evitable. La adquisición de la propia entrada (40€), ya debería marcar la barrera: si pagas, entras; si no, no. Pero, una vez dentro, afrontar otro pago de un extra (30€) para aprovechar la jornada es algo desproporcionado. Afortunadamente, hay colas que funcionan de manera opuesta, cuya propia experiencia es un disfrute. Escribo estas líneas recién aterrizado de Londres, donde he vivido una jornada de tenis en Wimbledon, la catedral de este deporte de raqueta. El club no pone a la venta entradas por internet, por lo que no existe la reventa con los precios desorbitados que sólo pueden pagar unos pocos. Si quieres entrar, debes comprarla en la taquilla, cada día; lo que se traduce en interminables colas para poder hacerlo. En Wimbledon, hacer cola no es un castigo, es parte del encanto. La famosa cola de Wimbledon es un pequeño mundo en sí mismo, donde se comparte comida, canciones, tienda de campaña y partidos improvisados de tenis o fútbol con desconocidos que vienen de todas partes del mundo. Es una experiencia que se disfruta: lees, ríes, charlas, convives. No hay atajos ni privilegios; quien madruga y espera tiene la misma opción de sentarse en la misma silla de la pista central que un socio del All England Club. Es la cuarta vez que lo hago; esta vez han sido 25 horas de cola, noche incluida, a ras de suelo. A diferencia del fast pass de los parques temáticos, aquí la espera no marca una diferencia entre quien puede pagar y quien no, sino entre quien está dispuesto a vivir la experiencia y quien no.