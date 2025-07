La corrupción, el Estado y el ser humano

Rosa Anaya

Corrupción, prevaricación, tráfico de influencias, acoso sexual y laboral y otras podredumbres de nuestra sociedad. ¿Hay alguien, tan ingenuo, que pensaba, que todo esto no existía? Existió, existe y existirá, por una razón muy sencilla: la corrupción es inherente al ser humano. Existe en la política, en la justicia, en la policía, en la religión, en los funcionarios... Me decía en una ocasión un directivo de una empresa que hace obra pública. «En este mundillo, todo el mundo da por hecho que hay que pagar un peaje para coger una obra pública, lo mas difícil, es saber a quien se le entrega el cazo, para no equivocarse de persona».

¿Hay que tirar la toalla? No. Hay que hacer leyes y sobre todo disponer controles, para cazar a estos indeseables, corruptos y corruptores. Esto solo es posible en una democracia. En una dictadura, si denuncias a un político corrupto, el que vas a la cárcel eres tú, siendo esto, lo mejor que te puede pasar. Pero todo esto nace en la propia sociedad. En España, engañar al Estado o defraudar a Hacienda está bien visto; que levante la mano, por ejemplo, el que nunca pidió una factura sin IVA. El fraude fiscal es el 20% del PIB,318.000 millones de euros todos los años. Todo esto solo se arregla cambiando la sociedad, podrida y sin valores en la que vivimos. Y francamente soy pesimista.

Los españoles

Miguel Fernández-Palacios Gordon

En su congreso, un eufórico Alberto Núñez Feijóo sostuvo que cuando él gobierne «en España mandarán los españoles». Y tan orgulloso de su absurda perogrullada. ¿O tal vez insinúa que en España gobiernan los norteamericanos? ¿O que catalanes y vascos no son españoles? Es retórica; sé que Feijóo profundiza en la exclusión y el ultranacionalismo porque abraza el discurso más rancio y divisivo del espectro político. Su retórica de «los españoles» es chovinismo y no política inclusiva. El PP, bajo su mando, ha dado un giro derechista tan abrupto como peligroso. Sin rubor abraza el neofascismo de Vox en lugar de desmarcarse. Se cree un cid dispuesto a enterrar cualquier vestigio de progresismo en nombre del anacrónico «nacionalismo español» que no tiene cabida en una sociedad moderna y diversa. Al abrazar los postulados de Vox, Feijóo traiciona a la España plural que somos y contribuye a erosionar la convivencia entre territorios, lenguas y culturas. Si este es el futuro que Núñez Feijóo promete, debemos esperar una España rota y dividida.