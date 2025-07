Imagen de Archivo Oposiciones / CASTELEIRO / ROLLERAGENCIA

A veces no se está seguro de si se ha leído una frase o se le ha ocurrido a uno mismo. Cuando sucede, si el todopoderoso Google ni siquiera la encuentra, uno lucha contra el síndrome del impostor y piensa: igual es mía. En esta ocasión no estoy seguro; pero la tengo tan presente que, de no serlo, como si lo fuera. «Que las oportunidades de la cuna no sean la cuna de las oportunidades» es una máxima que sólo los privilegiados más rancios discutirían. Una vez leí de Vanessa Basurto que los sueños se persiguen infinitamente más rápido si la línea de salida parte de la calle Serrano. Y no le falta razón, aunque no hace falta ejemplos tan drásticos para darse cuenta. El Ministerio de Justicia ha creado las becas SERÉ para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a altos cuerpos de funcionarios de Justicia. Y para los que somos juristas, creo que es de las mejores noticias que podían darse.

Para cualquier oposición, sea o no de Derecho, hay que tener mucha capacidad de sacrificio, sin duda. Pero también hay que poseer muchos privilegios o estar dispuesto a afrontar muchos obstáculos. Quien ha tenido la fortuna de tener una familia detrás que le mantenga y pague las facturas durante los años que necesitó estudiar, si al final saca una plaza, a su «trabajé mi suerte» debería añadirle «y más la trabajaron quienes me mantuvieron».

Con esta beca se va a conseguir desbastar un poco ese muro cien veces más alto que se encuentran quienes también aspiran a una plaza pero deben estudiar al salir del trabajo, porque nadie tienen detrás para cubrir su sustento y pagar sus facturas. Porque después de la carrera, poco a poco, se debe ir igualando dónde queda la otra meta.