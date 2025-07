El filo oblicuo de la guillotina

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso sobre caso Cerdán el pasado miércoles. / José Luis Roca

Dime de qué presumes y te diré de qué careces, podría aplicársele al yerno del nunca bien ponderado Sabiniano. No se trata solo de su insolidaridad con los socios europeos y norteamericanos, negándose a dedicar en siete años el 5 por ciento del PIB a Defensa, como se comprometen los demás, no, son sus continuos incumplimientos de los tratados y normas europeas, que pone valientemente negro sobre blanco Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público y que, además, nos sitúa como el peor país de la Unión en hacer los deberes de transposición de directivas al derecho español o, lo que es peor, transponer en contra a propósito y acumular sentencias condenatorias del TJUE y multas millonarias que pagamos vos y yo.

Por ejemplo, ordenó no ratificar en las Cortes la reforma del Acta Electoral Europea (decisión con valor de Tratado al exigir ratificación parlamentaria). ¿Por qué? Porque la golpista Junts se lo pidió y los aitor del PNV tampoco se podían quedar sin escaños.

Pero también se recuerda la guerra que montó contra Ferrovial cuando esta empresa comunicó en marzo de 2023 el traslado de su sede a Países Bajos, ejerciendo su derecho de establecimiento en cualquier Estado de la UE -una de las cuatro libertades sagradas de la Unión-. O, más recientemente, con ocasión de que un banco español (BBVA) osó legalmente querer comprar el Sabadell, con el visto bueno del BCE y de la CNMC. O cuando el Gobierno se negó a aplicar una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (C-392/22) que exige el etiquetado de los productos del Sáhara, como tales, y no como procedentes del ocupante marroquí y, claro, como está enamorado del vecino de abajo, pues no. No digamos ya nada de las lenguas autonómicas, que quiere modificar el Tratado de la UE –la lista de lenguas oficiales del art. 55– por la puerta de atrás -siempre los callejones oscuros, es que le pirran- de un reglamento para introducirlas con calzador. Aunque las traducciones -aparte de las simultáneas- cuesten 130 millones de euros, total, se le niega a los enfermos de ELA la consensuada ley 3/2024 -y ya han muerto más de 500 enfermos en un año sin la ayuda prometida- y a otra cosa que tengo prisa.

Pero decía algo de Marruecos más arriba. Y es que se trata de la mayor amenaza exterior que perciben los españoles, según el último barómetro del Real Instituto Elcano. El siempre cariñoso fronterizo representa un peligro para el 55 por ciento de los encuestados, según el politólogo Ignacio Molina. Pero, cuidado, que vienen curvas. Israel, a quien hemos agraviado en su guerra en Gaza, tiene acuerdos militares precisamente con Marruecos, que mantiene su reivindicación de Ceuta y Melilla y nos chantajea con la emigración ilegal, el yihadismo, el tráfico de drogas, el Sáhara y otros etc. Piensa ahora a través de quién puede Israel devolvernos la ofensa mediante ventas de armamento, Inteligencia y sorpresas varias -por supuesto, también EEUU, muy contento con nosotros-. Así hacemos amigos.

Bueno, y nos habíamos dejado olvidado en un banco del parque el acuerdo sobre Gibraltar. Importante, decae el derecho a examinar la entrada y salida de la Roca de material militar. Le susurraré a Carlos III que nombre al gran Albares Comendador de la Orden del Imperio Británico.

Por estas cosas, me hablaba alguien la otra tarde de que asistimos en directo a la descomposición de un cadáver que ya devoran los gusanos. Los primeros en llegar son siempre las moscas y los moscardones, que depositan sus huevos o larvas en el cuerpo muerto.

Pero la última preocupación que me asalta es la de Paco Salazar en el último Comité Federal. La derechita no lo mienta, pero ¿y su presunción de inocencia? Se le acusa y ya está, ¿los juzgados y las leyes para qué? Es culpable y está condenado. Entonces, Robespierre (Maximilien para los amigos) instala en Ferraz junto a otros jacobinos su guillotina -filo oblicuo, no se olvide- y el reo pone voluntariamente su testa bajo la cuchilla y rueda. Pero, mañana, ciudadano, puede ser la tuya, no te quepa duda. Juan Boscán se explicaba así en Quien dice que la ausencia:

Quien dice que la ausencia causa olvido

merece ser de todos olvidado.

El verdadero y firme enamorado

está, cuando está ausente, más perdido.

Aviva la memoria su sentido;

la soledad levanta su cuidado;

hallarse de su bien tan apartada

hace su desear más encendido.