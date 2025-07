El poder y la gente

Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso / José Luis Roca

Vivimos tiempos en los que la política se ha convertido en un espectáculo de egos, promesas incumplidas y discursos vacíos. Da igual el color del partido: cuando llegan al poder, demasiados gobernantes parecen olvidar de dónde vienen y, sobre todo, para quién deberían trabajar. Mientras ellos se enredan en debates estériles, en luchas de poder y en escándalos que solo benefician a unos pocos, la gente de a pie sigue luchando por lo esencial: llegar a fin de mes, pagar la factura de la luz o simplemente disfrutar de las pequeñas cosas que dan sentido a la vida. Es exasperante ver cómo los políticos se llenan la boca hablando de «justicia social», «igualdad» o «solidaridad» mientras aprueban leyes que benefician a las grandes empresas, suben impuestos a las clases medias o blindan sus propios privilegios. ¿Cuántos de ellos han sentido alguna vez el agobio de una factura impagable? ¿Cuántos han tenido que elegir entre poner la calefacción o llenar la nevera? La hipocresía llega a su cima cuando, desde sus cómodos escaños o sus cargos bien remunerados, pontifican sobre austeridad y esfuerzo mientras viajan en coches oficiales, cobran dietas millonarias y se jubilan con pensiones de oro.

Mientras ellos juegan a la política, nosotros vivimos. Y no hablamos de grandes gestas, sino de lo cotidiano: de ese café en el bar de la esquina donde charlamos con los vecinos, del mercadillo del domingo donde encontramos lo necesario sin gastar demasiado, de las fiestas del barrio donde todos colaboran para que salgan adelante. Esa es la verdadera economía, la que no aparece en los discursos ni en los titulares, pero que sostiene el día a día de millones de personas. No necesitamos grandilocuentes planes de rescate ni proyectos faraónicos que solo sirven para llenar portadas. Necesitamos que la luz no sea un lujo, que el alquiler no nos ahogue y que el sueldo alcance para vivir, no solo para sobrevivir. Y, sobre todo, necesitamos gobernantes que no nos tomen por idiotas, que dejen de fingir que están a nuestro servicio cuando en realidad sirven a sus intereses o a los de unos pocos.

Hay una sabiduría en la gente común que los políticos nunca entenderán. Sabemos que la vida no se mide en récords económicos ni en macrodatos, sino en poder cenar en familia sin prisas, en ayudar a un vecino o en disfrutar de un parque bien cuidado donde los niños puedan jugar. Construimos comunidad sin necesidad de decretos ni subsidios, porque la solidaridad no es un eslogan, sino una realidad que se practica cada día. Quizá el mayor acto de rebeldía en estos tiempos sea seguir valorando lo auténtico frente a la farsa del poder. Reírnos de sus promesas, desconfiar de sus palabras y, sobre todo, recordar que nuestra dignidad no depende de sus decisiones. Porque al final, cuando se apagan las cámaras y se archivan los discursos, lo que queda son las personas, los barrios y esa lucha silenciosa por una vida más justa y más humana.

Los gobernantes pasan, pero el pueblo sigue. Y mientras ellos se pierden en sus juegos de poder, nosotros seguiremos aquí, haciendo comunidad, resistiendo con humor y dignidad, y recordándoles que, aunque lo olviden, el mundo no gira alrededor de sus ambiciones.