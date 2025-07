Mediocridad 1 - Málaga 0

Rueda de prensa del Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al vicepresidente de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, y el delegado de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Carlos García, para anunciar la decisión final sobre la sede del mundial de futbol 2030. / Gregorio Marrero

Por mucho que uno se resista, hay ocasiones en las que la realidad se impone con tanta contundencia que solo queda rendirse, tomar nota… y escribir un artículo. Porque lo que está ocurriendo en Málaga con el asunto de la remodelación del estadio de La Rosaleda no es solo un debate urbano o deportivo. Se trata, en esencia, de un ejemplo ilustrado de cómo la mediocridad, el cortoplacismo y la incapacidad de soñar grande pueden condicionar el futuro de una ciudad. Y no por falta de oportunidades, sino por exceso de pereza o vete tú a saber qué cosa.

La Rosaleda, todos lo sabemos, pide a gritos una remodelación. Y no un lavado de cara de esos que se hacen con brocha gorda y cinta americana. No. Un proyecto serio, ambicioso, a la altura de lo que Málaga es -y aspira a ser-. Porque un estadio no es solo un recinto para ver partidos de fútbol -con un equipo que a día de hoy no está ni en primera división-. Es un icono urbano, una herramienta de atracción, una tarjeta de visita y, también, un punto de encuentro emocional para miles de ciudadanos. Por eso las grandes ciudades del mundo cuidan sus estadios como si fueran edificios clave. Pero aquí tenemos que discutir primero lo evidente para después entrar en lo mollar.

La situación roza lo surrealista. En lugar de abrazar con entusiasmo una propuesta de renovación que implicaría colaboración público-privada -para llegar más lejos-, proyección internacional -nada menos que como sede del Mundial de Fútbol 2030-, e incluso la dignificación de un espacio urbano céntrico que bien podría albergar otro tipo de usos residenciales o sociales en caso de cambiar el estadio de sitio, algunos se han enrocado en la teoría del reformismo mínimo. O lo que es lo mismo, hacer lo justo para seguir como estamos, que total… ¿para qué más?

La oposición —en su papel, que a veces confunde con oposición a la lógica— ha olido la sangre de la polémica y, como es habitual, ha decidido meter el dedo en el ojo del proyecto. Pero lo más preocupante no es eso. Lo verdaderamente alarmante es la cantidad de gente que, desde una aparente superioridad moral, enarbola la bandera del bien común y la defensa de los abonados para sabotear el desarrollo con argumentos de un provincianismo desconcertante.

Uno de los más repetidos es casi de chiste: «¿Dónde va a jugar el Málaga durante las obras si La Rosaleda está cerrada?». ¿En serio ese es el nivel del debate? ¿De verdad estamos discutiendo si se debe o no reformar un estadio porque durante unos meses el club tenga que jugar en otra instalación con menos capacidad? ¿Y qué? ¿Es que en las obras del Bernabéu o del Camp Nou han habilitado un estadio provisional? ¿O es que el resto del planeta se adapta mientras aquí nos tiramos de los pelos por perder el asiento 14C de la Zona X durante unas jornadas? ¿Tú te vas a una reproducción idéntica de tu casa cuando hacen obras en la tuya o la pintan? ¿Entonces por qué con el estadio de fútbol tiene que ser así?

Málaga merece un estadio moderno. No uno apañadito, ni uno digno, ni uno para salir del paso. Merece un estadio funcional, competitivo, estéticamente potente, capaz de acoger grandes eventos y que sea motivo de orgullo. Lo demás son cuentos. El espacio donde hoy se levanta La Rosaleda, además, es un regalo urbanístico mal aprovechado: céntrico, bien comunicado, con un potencial tremendo para generar nuevas zonas residenciales y dotacionales. La opción lógica sería, incluso, reubicar el estadio en otro lugar con mejor accesibilidad y más espacio, y liberar ese suelo para darle un uso más racional. Pero si no se quiere hacer eso, al menos hagámoslo bien donde está.

El problema es otro. El problema no es el estadio, ni siquiera el dinero. El problema es la gente. El problema es la manera en la que esta ciudad afronta los proyectos transformadores. Con miedo. Con sospecha. Con una constante sensación de que alguien, en alguna parte, se va a beneficiar y eso no puede permitirse o que es mucho dinero. O que lo público bla bla bla. La palabra privado en Málaga genera urticaria en ciertos sectores, como si toda colaboración público-privada fuera una conspiración al servicio de una mafia invisible. Y así nos va.

Lo mismo pasó, por cierto, con el recorrido oficial de Semana Santa. Se explicó por activa y por pasiva que había que cambiarlo por obligación y criterios de seguridad, que las normativas habían cambiado, que era un riesgo seguir como estábamos… pero no. Lo importante era mi silla. Esa es la lógica que nos gobierna. El ombligo primero, y ya si eso el bien común. Hasta que, claro, suceda una desgracia -Dios no lo quiera- y entonces exigimos responsabilidades con el mismo entusiasmo con el que antes exigíamos conservar el puesto.

El fútbol es pasión, sí. Pero también es infraestructura, economía e imagen. No se trata de una obra cualquiera. No estamos hablando de cambiar los azulejos de un polideportivo municipal. Se trata de una inversión estratégica que, si se hace con inteligencia, podía ser un revulsivo para el club, para el barrio y para la ciudad entera. Pero, claro, para eso hace falta levantar la vista. Y aquí, en cuanto alguien propone encender las luces largas, siempre aparece alguien que exige seguir con las de posición porque total, «con estas también se ve...».

No ha triunfado la sensatez. De hecho, ha fracasado. La ambición bien entendida ha fracasado y ha vencido la mediocridad, la apatía y el mal hacer. Y ahora vendrán los dramas. Vendrá el «yo no he sido». Ojalá Málaga se quite de encima ese complejo de inferioridad que la lleva a cuestionarse todo lo bueno que se le pone por delante. Pero de momento, lo que tenemos es una Rosaleda envejecida, un debate ridículo sobre si hay sitio suficiente para los espectadores durante unas obras, y una ciudad que parece más preocupada por la comodidad pasajera de unos pocos que por el beneficio a largo plazo de todos.

Málaga renuncia a un mundial para que los abonados de un equipo de segunda -por muy buena que sea la afición, es lo que es actualmente nuestro equipo-. Y resulta un poco vergonzante. Y así es difícil. Muy difícil. Porque para avanzar hay que atreverse. Y para atreverse hay que pensar un poco más allá de la próxima jornada de liga y de una silla. Pero el partido ha terminado. Y la mediocridad se hizo con el partido casi desde el principio frente a nuestra ciudad y ha sido imposible conseguir la victoria. Queda por ver qué dicen todos los que han hecho posible que esto no salga. Aunque nos podemos hacer una idea: driblar, intentar pasar el balón y que no se note que han hecho muchas faltas y que no han asumido en ningún momento la responsabilidad real que tienen.

Fracaso. Viva Málaga.