Nombres y confusiones

El periodista, Guillermo J. Smerdou. / Álex Zea

Lunes. Leo una noticia sobre qué nombres ponemos a nuestros hijos. Los nombres ya no se heredan y van en auge los anglicismos. Y la gilipollez, añado. La estadística dice que en mi provincia los que más se pone son Sofía y Hugo. Nunca lo habría dicho. Hay gente que tiene cara de llamarse José Luis y se empeña en llamarse Cristóbal. En mi colegio había un Antonio al que todo el mundo le llamaba Eduardo sin que jamás nadie desentrañara aquel misterio. Una vez planeé escribir un relato sobre esto, sobre el Eduardo al que todo el mundo llamaba Antonio. Lo envié a un concurso y tres meses después me llegó una carta diciéndome que había quedado finalista. Pero en el remite, con mis apellidos bien puestos, no figuraba mi nombre de pila. Ponía Alberto. No contesté ni fui a la entrega de premios temeroso de que todo el mundo me llamara Alberto y ya nunca más pudiera recuperar mi nombre. Antes los José y sus compuestos y derivados éramos por lo menos el veinte o treinta por ciento de los varones. La cosa va remitiendo y no es que estemos en extinción, pero la tendencia ha cambiado muchísimo. No me produce esto, la bajada del número de Josés ninguna reflexión. Llamadme Pepe.

Martes. Recibo una llamada del doctor cardiólogo Gómez Ángulo, siempre interesado en la política y que está echando la sobremesa en el Becerrita, Sevilla, donde -me dice- avista gente ilustre e importante. Me hace la lista. La llamada me saca de cierto sopor que me proporciona la hamaca junto a una piscina en cuyo borde conviven todo tipo de especies: el niño con la pelotita, la joven que habla por teléfono a voces, el señor que pretende robarme la sombrilla y la sombra, el que salpica, el de la radio con el fútbol a toda leche y el que te saluda mirándote el torso desnudo que no sabe uno si está desaprobando mi perímetro o salivando. Decido no obstante zambullirme pero recibo otra llamada. Alegría. Es Guillermo Jiménez Smerdou, el periodista más longevo en activo, 98 años. Charlamos. La tarde es húmeda y hay al fondo una nubes que parecen dimitir de su función de opacar al sol, que aún es tozudo en su reinado. Desisto del baño. Me enchufo en la ducha. Si esto fuera una novela diría «el agua tibia acaricia mi cuerpo». Pero es agua calentona que me da más calor del que me quita. Finalmente recojo mis bártulos solo para poder escribir la palabra bártulos.

Miércoles. Dar unas brazadas al final de la jornada. En el agua se van las preocupaciones o eso piensa uno. Se espanta el calor y cada largo supone una pequeña victoria contra la pereza. Todos los años por estas fechas releo El nadador, relato mítico de John Cheever, que también fue película. Si el protagonista viviera hoy, en lugar de ir de piscina en piscina en un barrio acomodado de bellas casas, iría de adosado en adosado pasando por las piscinas portátiles redondas y recalentadas de pis de infante cuando cae la noche. España por estas fechas es un quiero (piscina) y casi puedo. La estadística de piscinas por habitante es abrumadora pero aún así pienso en la (mala) suerte de quién no tiene donde remojarse ni mar salá ni nada de nada. Al salir de la piscina caigo en la cuenta de que no tengo toalla. Me seco al sol, exponiendo mis carnes al escrutinio ajeno. Luego dicen que a ciertas edades se vuelve uno invisible. O a lo mejor es que a estas alturas uno no se ha quitado el complejo de que si va a un sitio solo lo va a mirar todo el mundo por raro.

Jueves. Mesón Santiago. Uno de los pocos lugares ‘de toda la vida’ en el Centro de la ciudad. Gambas, conchas finas, almejas, salmonetes. Buen género. Saludo a los componentes de una mesa en la que hay un arquitecto, varios empresarios y una pareja de neoyorkinos a los que han convidado a zamburiñas, que inspeccionan con curiosidad entomológica. Nos sentamos a comer y despedir a un amigo que se marcha a hacer las Américas. Cierto furor etílico vespertino en un boquete en el que ponen música de los ochenta, nos hace planear una escapada otoñal para visitarlo. Ya saben que lo mejor de los planes es, casi, planearlos.

Viernes. Naces, creces, te reproduces y, antes de morir, le atribuyes frases a Gracián. Esta: «La cortesía es el principal signo de la cultura».