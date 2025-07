De «agujeros» a países respetables

La inconstancia del que todavía algunos llaman «líder del mundo libre» es fama ganada a pulso. Y países que hasta hace poco eran para Donald Trump «agujeros de mierda» son hoy de pronto para él tierras de grandes oportunidades, que EEUU quiere explotar frente a la fuerte competencia de rusos y chinos. El presidente de EEUU convocó en Washington una «cumbre» con países del continente negro para hablar de comercio, materias primas y migraciones. Después de que su Gobierno redujese en más de cuatro quintas partes la ayuda al desarrollo, lo que podría costarles la vida a 40 millones de seres humanos para el año 2030, según la revista británica The Lancet, Trump habla ahora de ampliar el comercio con la región.

Se trata, según explicó él mismo, de aprovechar «los grandes recursos energéticos y minerales» del continente, iniciativa que no parece haber convencido demasiado a la mayoría de los líderes africanos, puesto que solo acudieron a Washington cinco de sus cincuenta y cuatro Estados. Y los recursos del subsuelo fueron el tema principal tratado por Trump con Brice Oligui Nguema, presidente de Gabón, país no sólo rico en petróleo sino que tiene además en su territorio una cuarta parte de los recursos de manganeso conocidos. El manganeso se utiliza, como es sabio, en la industria y de modo especial en la producción de acero, y el Gobierno de Gabón busca inversores para su transformación en el propio territorio. Su presidente explicó también que Gabón necesita a aliados fuertes para defenderse de los piratas que asolan sus costas, lo que algunos interpretan como una invitación a EEUU para que instale allí una base militar. Pero en la reunión de Washington, a la que asistieron además los presidentes de Mauritania, Guinea Bissau, Senegal y Liberia, se habló también de migraciones procedentes de los que Trump denominó un día «agujeros de mierda».

Según The New York Times, con los demócratas en la Casa Blanca, el número de africanos que entraron sin visado en la Casa Blanca, muchos de ellos a través de Nicaragua, pasó de 13.000 en 2022 a más de 58.000 al año siguiente. A ello se suma el hecho de que las rutas del narcotráfico pasan muchas veces desde África a Sudamérica. En la «cumbre» de Washington, Trump volvió a demostrar su supina ignorancia cuando alabó los conocimientos de inglés del presidente liberiano, Joseph Boakal, a quien preguntó dónde lo había aprendido. Trump no sabía que el inglés es el idioma de Liberia, país fundado en 1822 como colonia de EEUU para reasentar esclavos liberados a los que nadie quería ya en territorio norteamericano.

