Ocho apellidos españoles

Gracias a Clara, la abuela de mi amiga puede seguir viviendo en su casa. Ella la acompaña a pasear, ayuda a cocinar y a limpiar. Cosen juntas y se hacen compañía. Charlan sobre la familia, las costumbres perdidas, las recetas tradicionales y la vida que Clara dejó atrás en Nicaragua: una hija adolescente, una madre con artritis y un exmarido que la maltrataba. La alternativa para la abuela de mi amiga sería una residencia y compartir habitación, pero prefiere continuar en su vivienda y haber contratado a Clara. Ella es una pieza clave en el bienestar de la abuela de mi amiga y, por ende, en el resto de la familia.

La última vez que Carlos vio a su padre fue hace seis años. Un día le dijo que volvía a Malabo a arreglar unos papeles de la familia y, a partir de ahí, le perdió el rastro. Su madre está convencida de que «ese malnacido» les mintió y volvió con su primera mujer y los tres hijos que tuvo con ella. Carlos está finalizando la ESO, tiene el pelo muy rizado y su piel es del color del chocolate con leche. Tiene buenos amigos, se esfuerza por sacar las mejores notas de la clase y darle muchas alegrías a su madre. Quiere estudiar Ingeniería.

Teresa me recomendó un restaurante peruano, mientras me revisaba los lunares. Me contó que el ceviche que cocina su madre, que vive en Lima, tiene el poder de remover recuerdos y sacarle unas lagrimillas nostálgicas, pero que el del restaurante peruano que me recomendó (mientras me revisaba los lunares) también vale la pena. Teresa se especializó en Dermatología en su país, vino a España para continuar estudiando, conoció a un gallego, se enamoraron, tienen tres hijos y hoy ésta es su casa.

Mohamed llegó de Marruecos hace más de una década y abrió una tienda de frutas y verduras. Thaksin inauguró su restaurante tailandés hace varios años. Al principio fue difícil, pero ahora es imposible encontrar una mesa si no se ha reservado con varios días de antelación. Malena es argentina, John guatemalteco, Rocío es boliviana y todos tuvieron que abandonar su país por supervivencia. Hoy están integrados, aportan y han construido su vida en nuestras ciudades.

La portavoz de emergencia demográfica de Vox Rocío de Meer (un apellido que dista bastante de asemejarse a un Fernández de pura cepa) ha propuesto expulsar a ocho millones de inmigrantes y a sus hijos, aunque éstos hayan nacido en este país. Poco le falta para proponer una cárcel que, a diferencia de estar rodeada por caimanes, como la de la Florida de Trump, aquí debería estar defendida por una manada de toros bravos. A la Sra. De Meer le faltaba añadir que estas expulsiones masivas esconden una profunda aversión hacia la persona que viene de fuera y que, además, es pobre. Dudo que le hicieran ascos a un catarí millonetis.

Vox juega su papel sin complejos, pero la responsabilidad de calado es del PP. Está en sus manos defender, proteger los derechos y establecer límites. Uno de ellos es no permitir que nadie trate de convertir a nuestro país, un lugar amable, abierto, moderno, divertido, diverso, en un país retrógrado, casposo, xenófobo y que fomenta el odio hacia Clara, Carlos o Mohamed. Expectantes estamos para ver cómo lo consiguen.

